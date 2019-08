"L’uomo nell’Universo religioso africano", conferenza a palazzo Moroni

Mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 20.45 in Sala Anziani a Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6, Padova, avrà luogo la conferenza / dibattito dal tema “L’uomo nell’Universo religioso africano. Fede e religione in Africa” con Agbonkhianmeghe Orobator, Gesuita nigeriano, presidente della Conferenza dei gesuiti d’Africa e autore di “Confessioni di un animista” (EMI).

Dialoga con Agbonkhianmeghe Orobator il prof. Enzo Pace, professore ordinario di Sociologia generale e docente di Sociologia della religione presso l’Università di Padova.

Introducono:

Andrea Colasio, assessore alla Cultura del Comune di Padova

Gaetano Montresor, missionario comboniano

Saluti di Lorenzo Fazzini, direttore di EMI

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni:

Gaetano Montresor

gtmontre@hotmail.com