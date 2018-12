"Religiosità religione religioni. Ricordando don Valerio Bortolin" a Padova

"Religiosità religione religioni. Ricordando don Valerio Bortolin" è la presentazione del volume postumo che raccoglie gli scritti del prete diocesano, in programma mercoledì 19 dicembre alle ore 17 nell'aula magna della Facoltà teologica del Triveneto.

Il volume

"Religiosità Religione Religioni. Un percorso di filosofia della religione" è il titolo del volume postumo di don Valerio Bortolin, prete diocesano e docente della Facoltà teologica del Triveneta e dell’Istituto superiore di scienze religiose di Padova, mancato prematuramente il 10 giugno 2017 a soli 63 anni. All’interno della collana Sophia Didachē-Manuali (Edizioni Messaggero Padova - Facoltà teologica del Triveneto) esce ora questo testo che raccoglie i dossier che don Valerio Bortolin utilizzava nel corso di “Filosofia della religione”, tenuto per diversi anni all’Issr e alla Facoltà teologica e che l’autore aveva quasi ultimato. Il libro è stato curato dal professor don Gaudenzio Zambon con la collaborazione dei professori Carlo Scilironi e Martino Dalla Valle, che hanno integrato il testo con prefazione, postfazione e apparato bibliografico.

L'evento

Alla presentazione interverranno: il direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose di Padova, don Livio Tonello; il preside della facoltà, mons. Roberto Tommasi; il curatore del volume don Gaudenzio Zambon e i collaboratori Carlo Scilironi e Martino Dalla Valle; mons. Francesco Giovanni Brugnaro, arcivescovo emerito di Camerino-San Severino Marche; mons. Giuliano Zatti, vicario generale della diocesi di Padova. Sarà l’occasione per ricordare don Bortolin e anche per consegnare i diplomi degli studenti che hanno completato il percorso dell’Istituto superiore di scienze religiose (consegna che era in programma durante il Dies Academicus del 30 ottobre scorso, annullato a causa delle condizioni meteorologiche di quei giorni).