“Le vetrine dell’Arte”: Renzo Crociara alla galleria Samonà

La mostra di Renzo Crociara rientra nel programma espositivo “Le vetrine dell’Arte” che permette a un vasto pubblico di poter ammirare le opere di artisti dallo stile diverso in uno spazio visitabile ad ogni ora del giorno.

Appuntamento dal 24 febbraio al 30 marzo alla Galleria Samonà

Renzo Crociara è artista noto per la sua eleganza e per la poeticità che traspare dai suoi dipinti realizzati con sovrapposizione di velature che riescono a trasmettere una sensazione di pace nell’osservatore; l’eleganza del tratto, la cura dei minimi particolari, la luce – elemento focale di ogni sua opera – lo hanno reso famoso in Italia ed all’estero dove espone da oltre cinquant’anni.

L’Artista, schivo e riservato, riesce a comunicare tramite la pittura una sorta di dèja vù di immagini che sono il frutto dell’osservazione dell’esistente; paesaggi del delta del Po, interni della sua casa, rare e delicate figure femminili viste da angolazioni particolari ci riportano a ricordi quasi ottocenteschi quando il tempo scorreva lento come il “grande fiume” che bagna le terre abitate da Crociara.

Renzo Crociara

Nasce a Codigoro (FE) nel 1950. Giovanissimo si dedica alla pittura partendo da un figurativo a sfondo sociale intimistico per poi passare ad un realismo esasperato; sul finire degli anni Settanta affronta con coraggio tele di grandi dimensioni sulle quali realizza quasi esclusivamente autoritratti a colori o nelle sfumature del bianco e del nero con le quali presenta una Mostra personale al Centro Arti Visive di Palazzo dei Diamanti di Ferrara nel 1982.

Nel frattempo compie numerosi viaggi in Spagna, Francia e Stati Uniti, rientrato stabilmente in Italia inizia ad esporre con una Mostra alla Galleria Plusart di Venezia e da li si sviluppa la sua attività di professionista; intanto la sua pittura va modificandosi con un ritorno ad un figurativo di tipo classico e, le tematiche non sono casuali, preferisce dipingere interni, letti, camicie, scrive Franco Solmi: “… gli occhiali, il biglietto d’aereo, la busta della Posta, la giacca in pelle, diventano per Crociara occasioni per rappresentare una individualità distinta di una storia in atto…”.

La produzione attuale, iniziata negli anni Novanta, si è fatta via via più riflessiva e, come si può leggere nell’importante testo a lui dedicato da Vittorio Sgarbi per il catalogo edito da Mondadori, …”il processo di interiorizzazione del reale è ormai del tutto compiuto,in parallelo alla maturazione come uomo e come artista”… Ecco allora che i suoi paesaggi, i suoi interni, le sue nuche di ragazza diventano sfumate, evanescenti quasi un impalpabile ricordo che rimanda a celebri Artisti quali Guardi o Corot, dipinti ove la luce la fa da padrona evidenziando il particolare e sfumando il resto.

La rassegna Le vetrine dell’Arte è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con Carlo Silvestrin, anima della Galleria CD Studio d’Arte di Padova, qui in veste di curatore delle esposizioni.

Informazioni

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

CD STUDIO D’ARTE

Carlo Silvestrin +39 333 447 8044

Giada Chervatin +39 347 833 6634 – Anna Ferrarese +39 340 223 9091

info@cdstudiodarte.it

Info web

https://www.facebook.com/Galleria-Samon%C3%A0-1615112402074419/

https://www.facebook.com/events/178280953429855/

Gallery