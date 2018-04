"La Repubblica Settinsulare", il nuovo libro di Ettore Beggiato alla libreria Il Torchio

É uscito il nuovo libro di Ettore Beggiato "La Repubblica Settinsulare (1800-1807)", con la presentazione del professor Ulderico Bernardi, la copertina di Martina Tauro "La poiana", stampato da Editrice Veneta di Vicenza. Il volume è disponibile nelle principali librerie e on line.

Il libro

Il diciannovesimo secolo era appena incominciato quando sulla carta geopolitica della vecchia Europa stava per apparire un nuovo stato: la Repubblica Settinsulare (o Eptaneso) composta dalle sette isole ionie (Corfu, Passo, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Itaca e Cerigo) che avevano appena chiuso, nel modo traumatica che tutti sappiamo, la secolare appartenenza alla Serenissima Repubblica Veneta, e che continuavano in questa nuova dimensione statuale la loro esperienza comune.

La nuova Repubblica nasceva con la benedizione della Russia zarista e dell’Impero ottomano, ma su queste isole così strategicamente importanti avevano già manifestato le loro intenzioni sia la Francia, occupandole nel 1797 e pronta a tornare nuovamente da conquistatrice nel 1807, che l’Inghilterra, la quale dovrà attendere il 1815 per farne un protettorato, inventando proprio qui quel concetto che poi esporterà in tutto il mondo.

La nuova Repubblica, avente per capitale Corfù, decise liberamente e democraticamente di mettere sulla propria bandiera il leone di San Marco con il libro chiuso e le sette frecce rappresentanti le sette isole, lo stesso simbolo della Serenissima. Evidentemente Venezia aveva lasciato un grande ricordo in quelle terre, e il leone di San Marco rappresentava secoli e secoli di buongoverno, di lungimiranza e di saggia amministrazione e proprio questa determinazione di voler continuare a far sventolare nel mar Mediterraneo il Leone lo sta a significare in maniera inequivocabile; altro che "dominante rapace e proterva" come ci propinato da certi storici italiani.

Una storia, quella della Repubblica Settinsulare, che continua a essere sconosciuta alla grande maggioranza del popolo veneto e l’obiettivo di questa modesto lavoro è proprio quello di portare a conoscenza dei veneti questo momento storico significativo e di invogliarli a visitare, conoscere e apprezzare queste splendide sette isole nelle quali troveranno tante testimonianze della straordinaria civiltà della Serenissima.

L'incontro

Il libro verrà presentato sabato 7 aprile alle ore 18 alla libreria Il Torchio in via San Biagio a Padova.

Durante la presentazione verrà ricordato Giovanni Antonio Capodistria, nato a Corfù nel 1776, più volte ministro della Repubblica Settinsulare (o Eptaneso) e primo presidente nel 1828 della Repubblica Greca libera e indipendente, che si laureò in medicina proprio all'Uuniversità di Padova.