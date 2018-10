"Resina” proiezione con il regista e parte del cast al Cinema Esperia

Venerdì 5 ottobre ritorna a Padova, al Cinema Esperia, “Resina”di Renzo Carbonera

Con Maria Roveran, Thierry Toscan, Jasmin Barbara Mairhofer, Andrea Pennacchi, Alessandro Averone, Mirko Artuso, Diego Pagotto, Eugenia Sartori. Genere Drammatico. Durata: 90 min. Italia, 2018.

Saranno presenti il regista e parte del cast. L’evento è organizzato in collaborazione e con il patrocinio del C.A.I. Sezione di Padova

Resina sarà al Cinema Esperia anche

- Sabato 06.10 = ore 18.30

- Domenica 07.10 = ore 21

Sinossi

Un coro di uomini. Un direttore donna. Una famiglia e una piccola comunità, che hanno bisogno di ritrovare il senso d’unione, per affrontare la sfida del domani. La giovane violoncellista Maria è delusa dallo spietato mondo della musica. Ritorna al paesino di montagna delle sue origini, una piccola enclave isolata dove si parla ancora una lingua arcaica: il cimbro. Qui trova una madre malata, un fratello appena sepolto a causa di un tragico incidente con il trattore, una cognata in lutto e con grosse difficoltà economiche, una piccola comunità alle prese con i primi effetti del cambiamento climatico. Quasi per caso, o forse perchè è impossibile non trovarsi all’unico bar della piazza, Maria entra in contatto con il glorioso coro polifonico maschile di cui faceva parte suo nonno. In realtà ora il tutto è in completo disarmo, affidato ad una manciata di strampalati ubriaconi da bar. Quirino è l’unico di loro a non volersi arrendere all’evidenza, sogna ancora di partecipare ad un fantomatico concorso canoro, in grado di riportarli all’antico splendore. Per fare questo chiede aiuto a Maria, che accetta la sfida e sotto sotto vuole riavvicinarsi al mondo della musica. Un caleidoscopio di personaggi tinge di ironia e ritmo il racconto di un piccolo mondo, alle prese con lo spauracchio del cambiamento climatico, e con la determinazione di una giovane donna.

Note di regia

Resina è un film sulla musica, sul cambiamento climatico e sul rapporto conflittuale che abbiamo con la bellezza. E’ il film di una giovane donna in un mondo di uomini. E’ un film che riscopre una piccola comunità di montagna, che vanta una storia millenaria, che costituisce una ricchezza di cultura e tradizioni per questo territorio, e che rischia di sparire nell’oblio: i cimbri. Ho colto la necessità di dare motivazioni a luoghi un po’ in disparte, dove ogni tanto qualcuno o qualcosa si deposita, magari in attesa di un’onda che se lo riporti via. Maria, Quirino, i coristi sono tutti personaggi inattesi nel loro piccolo successo, perché si ritrovano a combattere contro la tentazione di darsi per sconfitti, scollegarsi. La parabola di Maria ed il suo legame contraddittorio con un’espressione di bellezza come la musica, segue la parabola della comunità che lei va ad illuminare, alle prese con le prime difficoltà che il clima sta iniziando a porre, in maniera a volte appena percettibile ma già inesorabile, un po’ ovunque su questo pianeta.

Renzo Carbonera

Sceneggiatore

2017 Resina

2014 Il leone di vetro (in collaborazione)

2014 La corsa (Cortometraggio)

2014 Heimato Sudtirol: The mission of Michael Gam per(Documentario)

2012 Hemingway: gli anni italiani (Documentario)

2011 ll naufragio del barone Gautsch (Documentario)

2010 Stop and listen(Documentary)

2009 Blu jeans e gonne corte (Documentario)(Documentary) (written by)

2009 Un rng sull’Adriatico (Documentario)

Regista e sceneggiatore

2014 Heimat Sudtirol/La Missione di Michael Gamper

2013Hemingway gli anni italiani

Regista;

2011 La penna di Hemingway

2018 Resina

Maria Roveran

Studia Fisica e Matematica prima di iscriversi, nel 2010, al triennio di recitazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Fa le prime esperienze sul set - con diversi cortometraggi - e sul palco di numerosi teatri. Terminati gli studi di recitazione, nel 2012 inizia la carriera cinematografica con "Piccola Patria", di Alessandro Rossetto, presentato alla 70ma edizione del Festival di Venezia, per il quale collabora anche componendo due canzoni per la colonna sonora. Nel 2014 partecipa al film "La foresta di ghiaccio" di Claudio Noce, per lil quale scrive il brano "Putea dela Luna". Attiva anche a teatro, dal 2013 (“Cinque Allegri Ragazzi Morti" diretta da Eleonora Pippo; "Le tate" di Alessandra Panelli) e in TV (serie TV "I misteri di Laura" diretta da Alberto Ferrari). Rcita in vari cortometraggi: “Halloween Party" (di Francesco Bacci, 2010), "Un curioso" (di Fulvio Risuleo, 2011), "Il cane" (di Tommaso Landucci, 2011), "Una mattina" (di Francesca Marino, 2011), "Nati per correre" (di Michele Vannucci, 2011), "Come linfa" (di Enrico Mazzanti, 2011), "Lazzaro" (di Leo Canali, 2013), “Melanzane”. E’ nel cast di “Beate” di Samad Zarmandili ed è la protagonista del film “Resina” di Renzo Caronera.

Filmografia

• 2013 Piccola Patria

• 2014 La foresta di ghiaccio

• 2016 Questi giorni

• 2016 E così sia

• 2017 Beate

• 2018 Resina

Mor info

www.resinafilm.it