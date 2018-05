Automobilisti indisciplinati, rifiutano i controlli e oppongono resistenza: due denunciati

É di due denunciati il bilancio dei controlli sulle strade effettuati martedì dai carabinieri di Noventa Padovana per verificare le condizioni degli automobilisti.

Resistenza e tentata fuga

Il primo a essere fermato per una verifica è stato un 47enne spagnolo e residente a Stra, nel Veneziano. L'uomo si è categoricamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti e ha tentato di fuggire in auto forzando il posto di blocco. Trattenuto dai militari, ha rimediato una denuncia. Stessa sorte per un 35enne di Dolo, che ha reagito male al controllo ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.