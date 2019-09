Resistere nel Campo di Aida (Betlemme-Palestina), incontro al Circolo Il Picchetto

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/546248235915481/

Venerdì 20 settembre, dalle 19, in programma una serata di socialità e approfondimento sulla Palestina dedicata ai racconti di resistenza dal campo profughi di Aida con il compagno Bilal, responsabile del Centro Culturale Amal Al Mustaqbal da anni impegnato in attività per i ragazzi e i bambini del Campo. Aida Camp è uno dei campi per rifugiati più vecchi, 6500 persone vivono in un chilometro quadrato dal 1948, anno in cui è iniziata l'occupazione militare sionista della Palestina.

Da allora, libertà di movimento, diritto all'educazione e all'infanzia, accesso alle risorse energetiche sono diritti quotidianamente violati dall'occupazione israeliana.

Il ricavato del ricco buffet contribuirà a sostenere il prezioso lavoro del Centro Culturale Amal Al Mustaqbal.

Palestina libera!