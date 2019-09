"Il respiro della vita", benessere ad Abano Terme

Per il quinto anno consecutivo l'Associazione Culturale di Promozione Sociale ArtEuganea.Net offre ai partecipanti la possibilità di esplorare diverse discipline olistiche e un'occasione per concedersi una domenica all’insegna del benessere per ritrovare se stessi, disintossicarsi e dare respiro alla propria vita.

Appuntamento domenica 29 settembre 2019 all'Hotel Orvieto di Abano Terme.

Programma

Dalle 8.30 alle 9.30 accoglienza e registrazione

Dalle 9.30 alle 13 attività indicate in tabella

Dalle 13 alle 14.30 pranzo

Dalle 13.30 alle 14.30 accoglienza e registrazione

Dalle 14.30 alle 18 attività indicate in tabella

Alle 18 sessione plenaria di chiusura

Informazioni e contatti

Web: https://www.arteuganea.net