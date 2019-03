“Revamping 4.0: connetti controlla migliora”, incontro a ComunicaLab

Revamping 4.0,

connetti controlla migliora

Incontro il 21 marzo alle 16.30 a

ComunicaLab

Via della Croce Rossa, 32

Dettagli

IotItaly presenta il nuovo appuntamento del roadshow “Revamping 4.0: connetti, controlla, migliora”, ovvero la trasformazione dell’azienda in industria 4.0 tramite IOT senza sostituire i macchinari già presenti in azienda.

L’appuntamento ha come scopo quello di far conoscere alle aziende il modo più semplice e veloce per trasformare attraverso l’internet of things la propria azienda in industria 4.0, senza dover sostituire macchinari, cioè attuando il revamping industriale.

Verranno presentati i case history di successo e le tecnologie IOT abilitanti per industria 4.0 disponibili a oggi per poter trasformare velocemente ed efficacemente la propria azienda, senza la necessità di dover acquistare nuovi macchinari.

Connettere tramite IOT i macchinari significa avere un controllo maggiore dei processi produttivi e quindi migliorarli e renderli efficienti. Ma non solo: dal monitoraggio dell’azienda nella sua complessità possono essere ricavati dati che possono essere utili per una gestione più integrata e intelligente, sfruttando anche l’analisi predittiva, quindi risolvere un problema ancora prima che si verifichi.

La conseguenza è quella di avere una azienda e di conseguenza prodotti e servizi più competitivi sul mercato.

Revamping 4.0, cosa significa?

Significa sottoporre le macchine già presenti ed acquisite in azienda ad interventi tesi a renderle conformi al modello Industria 4.0, tramite ammodernamento o revamping.

A chi è rivolto?

Il convegno è aperto a tutti e si rivolge soprattutto a tutti gli imprenditori, IT manager, CIO che vogliono rinnovare i processi produttivi, senza dover affrontare grossi investimenti o dover sostituire i macchinari già presenti in azienda.

Sarà un momento di confronto con gli esperti del settore per chiarire dubbi o perplessità sia dal punto di vista tecnico che formale.

Agenda

Revamping 4.0: connetti - controlla - migliora

trasforma l’azienda in industria 4.0 attraverso IOT

16.30 – 16.40

Saluti di benvenuto: Elisa Milanese, socia fondatrice Associazione IoTItaly



16.40 – 17

Keynote: Gianni Potti, Presidente Fondazione Comunica e founder DIGITALmeet Roberto Santolamazza, Direttore t2i, Trasferimento Tecnologico Luca Montagnin, Presidente CNA e Consigliere Camera di Commercio di Padova Delegato all’Innovazione



17 – 19.15

Round Table, modera Luciano Pini, STMicrolectronics South, East Europe Israel & Nordic IoT Biz Development Sales Director Christian Raineri, CEO RushUp – “Tecnologia abilitante per l’industria 4.0: Utilizzare dispositivi intelligenti e connessi per digitalizzare i processi produttivi in maniera concreta ed efficiente.” Massimo Perani, CEO Aiknow – “Dai dati al controllo, gestione delle informazioni provenienti dalle macchine e dai processi.

Attivare i vantaggi dell’IoT nell’industria 4.0 attraverso la raccolta, l’elaborazione, la visualizzazione ed il controllo dei dati provenienti dal campo.”, Massimo Perani Massimo Rossi, Projecta – “Come gestire un vecchio impianto con le soluzioni tecnologiche innovative e integrate?” Ing. Lucilla Lanciotti, Consigliere Delegato di NovaFund Spa –Industry 4.0 – Strumenti agevolativi per ottimizzare gli investimenti Quali sono i contributi e gli incentivi fiscali rivolti all’Industria 4.0 a cui posso accedere? Q&A



19.15 – 20

Aperitivo e networking

Per maggiori info http://www.iotitaly.net/revamping-4-0-come-connettere-le-macchine-esistenti-per-l-industria-4-0-padova/