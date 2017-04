Revo Fever e Krano in concerto al Laboratorio culturale I'M di Abano Terme

Sabato 15 aprile al Laboratorio Culturale I'M dell'associazione Khorakhanè è in programma il live di Revo Fever // Psych-R'n'B // e KRANO // Folk minimale e disastrato dal Veneto.

Ingresso ore 20. Inizio live ore 22.

REVO FEVER

Sono quattro ragazzi di 25 anni, da Milano, che con il loro live ci faranno apprezzare il loro primo full lengh "Vivere il buio", nato da un anno e mezzo di ricerca ed esperimenti in cui i musicisti si sono posti dei vincoli ben precisi.

L'album nasce dopo un paio di ep (uno dei quali prodotto da Federico Dragogna dei Ministri) ed è curato dalla stessa squadra che ha lavorato all'esordio degli Any Other e che contiene un featuring con i Selton.

Video del primo singolo in anteprima per Rolling Stone http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/guarda-vivere-il-buio-il-nuovo-video-dei-revo-fever/2016-12-05/

Bandcamp https://revofever.bandcamp.com/

Facebook https://www.facebook.com/pg/revofever/

KRANO

Con il suo album di debutto "Requiescat in Plavem" (prodotto da Marple Deathe Records) Krane presenta un capolavoro di psichedelia country, riscoprendo il dialetto Veneto e dandogli una nuova dignità e una voce fuori dai confini dove è solitamente rilegato.

Krano è un cavaliere solitario che canta della perdita, dell'amore, dei soldi e l'amicizia. Possiamo sentire l'eco di un piano honky-tonky scordato arrivare da un saloon, le ballate di Neil Young anni '70, lo psych-folk di Skip Spence e lo humor nero di Randy Newman.

Con chitarre acustiche e fuzz, armonica, piano, batteria e basso, Krano evoca un magico mondo, una palude assopita, demoni striscianti che escono dalle rive del fiume, fino ad inoltrarsi nel tteritorio delle murder ballads.

Qualcuno lo chiama semplicemebte "Folk minimale e disastrato dal Veneto".

Facebook https://www.facebook.com/pg/kranokrano/

Bandcamp https://krano.bandcamp.com/releases

Soundcloud https://soundcloud.com/mapledeathrecords/mi-e-ti

Articolo Noisey https://noisey.vice.com/it/article/mi-no-son-busiero-krano-e-il-suo-blues-del-piave

INFORMAZIONI

Ingresso con tessera associazione culturale Khorakhanè (5 euro).

Contributo responsabile (4 euro). Comunicazione riservata ai soci.