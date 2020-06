“Un’estate incredibile da vivere insieme!”: la riapertura de Le Staffe

Mercoledì 3 giugno riaprono Le Steffe. Sotto le stelle di Padova, riapre il giardino estivo più amato della città!

Un nuovo concept, completamente rivisitato, per regalarvi serate uniche in piena sicurezza!

Sarà un’estate incredibile da vivere insieme!

Aperto dalle 19

Prenotazione tavolo

MultiRestaurant: +39 329 4215 273

Aperitivo e dopo cena: www.lestaffe.it

Ma non abbiamo mai smesso di crederci

Le parole dello staff: «Sembra ieri che siamo partiti, ma il nostro giardino estivo all’interno de Le Padovanelle in via Ippodromo a Padova è arrivato alla sesta edizione.

Non nascondo che qualche momento difficile lo abbiamo avuto anche noi; ci sono stati momenti in questi 100 travagliati e allucinanti giorni durante i quali la certezza di proseguire con il progetto Le Staffe non era così lineare e immediata; siamo stati ad un passo dal gettare quasi la spugna, viste le incognite, le restrizioni e le difficoltà che si potevano facilmente intuire e vedere all’orizzonte.

Ma non abbiamo mai smesso di crederci; è stato necessario pensare ad un nuovo format che potesse offrire sicurezza e serenità ai nostri affezionati clienti, continuando allo stesso tempo, per il sesto anno consecutivo, a regalare emozioni e divertimento.

Purtroppo questo ha significato ridimensionare i nostri consueti numeri e sacrificare alcuni partner, che negli anni avevano fatto si, con la loro preziosa collaborazione, che il progetto Staffe crescesse e diventasse un format di successo.

Il 3 giugno finalmente si riapre, un po’più tardi rispetto alle annate precedenti, più tardi perché c’è voluto del tempo per impostare un format dove la sicurezza del cliente sia al primo posto.

Un vasta area gratuita permetterà ai clienti di parcheggiare in assoluta serenità, poi si potrà scegliere tra la zona ristorante e la zona beverage per l’aperitivo, la cena o per il dopocena.

Aperti tutti i giorni dalle ore 18 alle 2 di notte, si consiglia vivamente di prenotare tramite la facile applicazione all’interno della pagina www.lestaffe.it, in questo modo tutto sarà più semplice e lineare, per il cliente e per lo staff pronto ad accoglierlo.

La stagione, ne siamo certi, riserverà a tutti molte soddisfazioni: possiamo dire senza timore di smentita che, dopo tutti questi sacrifici, le soddisfazioni saranno meritatissime».

Info web

https://www.facebook.com/lestaffe/