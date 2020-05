Riapre al pubblico il museo del Precinema – Collezione Minici Zotti

Dopo quasi tre mesi di chiusura dei musei e degli altri luoghi della cultura dovuta all'emergenza sanitaria, anche il Museo del PRECINEMA – Collezione Minici Zotti riaprirà le sue porte al pubblico a partire da mercoledì 27 maggio, rispettando il regolare orario e i giorni di apertura (tutti i giorni, dalle 10 alle 16, chiuso il martedì). I locali del Museo sono stati sanificati e sono state introdotte misure sanitarie e norme comportamentali che affianchino la sicurezza alla possibilità di vivere un'esperienza di visita piacevole, interessante e coinvolgente.

La collezione, una delle più importanti al mondo

Nonostante sia uno dei “piccoli musei” italiani, la sua collezione di antichi e rari strumenti ottici come “mondi nuovi” e lanterne magiche, insieme al ricchissimo patrimonio di vetrini da proiezione e stampe colorate a mano, è una delle più importanti al mondo. I preziosi oggetti sono stati raccolti nell'arco di oltre quarant'anni dalla lanternista Laura Minici Zotti, per il loro fascino e la loro bellezza, ma soprattutto per testimoniare una storia emozionante che pochi conoscono: quella delle immagini, che diventando ombre, proiezioni e animazioni, hanno fatto sognare i nostri antenati, mostrando un mondo dai confini sempre più ampi, fino a superare quelli che separano la realtà dalla fantasia, così anticipando e influenzando l'arte che verrà chiamata cinema.

Il museo resterà aperto anche ad agosto

A differenza degli scorsi anni, il Museo resterà aperto durante tutto il mese di agosto, per contribuire all'offerta culturale estiva della nostra Città e dare a tutti, padovani e turisti, la possibilità di scoprire questa originale collezione.

La prenotazione consigliata

Il numero massimo di visitatori che possono accedere contemporaneamente al museo è stato ridotto ed è pertanto consigliata la prenotazione scrivendo una email a info@minicizotti.it o chiamando al 0498763838.

Info web

https://www.facebook.com/museodelprecinema

http://www.minicizotti.it/