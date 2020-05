"Aria fresca e profumo di rose": riapre al pubblico il parco e il castello di San Pelagio

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/538074230203376/

Il castello di San Pelagio riaprirà al pubblico il parco e le sale storiche a partire dal 23 maggio, con tutte le misure di sicurezza e a prezzo di ingresso ridotto.

Dopo il lungo periodo trascorso in casa, sarà possibile concedersi una visita in totale relax e svago passeggiando nel parco del castello di San Pelagio, a Due Carrare.

Con i suoi quasi quattro ettari all’aperto, il parco è un luogo di grande relax e serenità per le famiglie e per tutti coloro in cerca di un contatto autentico con la natura: uno spazio ideale per passeggiare tra viali alberati, perdersi nei labirinti, scoprire colori e profumi di oltre mille piante di rose… e poi “curiosare” nell’antica sala da ballo, la cucina tipica veneta, la sala dei ricordi della Famiglia Zaborra, il salottino ottocentesco…

L’accesso al parco e ad alcune sale storiche sarà contingentato e regolato, chi entra dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina e i guanti (o essere provvisto di gel igienizzante), rispettare la distanza minima sociale.

Le strutture del Castello di San Pelagio saranno sanificate e verranno messi a disposizione degli ospiti dispenser di gel igienizzante.

Info e orari:

sabato 23 maggio dalle 14.30 alle 18.30

domenica 24/ maggio dalle 10 alle 19 con possibilità di pic-nic nel parco

Ingresso fino ad 1 ora prima della chiusura

Biglietto unico: 8 euro/persona (dai 5 anni)

Acquista il biglietto on-line su www.castellodisanpelagio.it

I residenti di Due Carrare (con carta d’identità) potranno podere dell’ingresso agevolato 2x1

