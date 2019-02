Riapre il Catajo con le scoperte artistiche dal restauro e gli affreschi ritrovati

Riapre al pubblico il castello, permettendo per la prima volta l’accesso al Cortile dei Giganti, per ammirare da vicino le eccezionali scoperte artistiche svelate durante il recente restauro: affreschi esterni del’’600 mai visiti prima e una scenografica parete di sinopie barocche, unica nel suo genere, per concludere con la fontana dell’Elefante tornata al suo originario splendore.

La visita speciale non prevede sovrapprezzo né prenotazione.

Per info: 349 9347190 – 049 9100411 oppure info@castellodelcatajo.it.

Dettagli

Data: domenica 3 marzo

Ora: 14.30 - 18.30

Info web

http://www.castellodelcatajo.it/i-nostri-eventi/

http://www.castellodelcatajo.it/evento/riapre-il-catajo-scoperte-artistiche-dal-restauro/