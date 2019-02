Una magia lunga trent'anni: riapre la Casa delle farfalle a Montegrotto Terme

L’attesa sta per finire: sabato 2 marzo riapre dopo la pausa invernale la storica Casa delle farfalle di Montegrotto Terme. L'organizzazione è al lavoro per ultimare i nuovi allestimenti e altre novità che saranno inaugurate per la prossima stagione.

Appuntamento sabato 2 marzo dall 10 alle 17 con Butterfly Arc in via degli Scavi al civico 21.

Informazioni

www.micromegamondo.com

segreteria@butterflyarc.it

049.8910189