Riccardo Dose “Non sono una persona simpatica ma mi sto allenando” al Teatro ai Colli

YouTubers Festival

13 gennaio ore 17

Riccardo Dose “Non sono una persona simpatica ma mi sto allenando”

Ingresso unico: 15 euro

Info e prenotazioni: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

Dettagli

Al Teatro ai Colli arriva Riccardo Dose, 24 anni di origini friulane, considerato uno dei precursori degli oggi famosi youtuber e influencer, perché ha iniziato a pubblicare i suoi video su Facebook nel 2012, raccogliendo esperienze personali miscelate alla voglia di divertire, e solo dopo ha scelto di aprire un canale su YouTube, che oggi registra oltre un milione di seguaci.

Dal video con la mamma, con cui fa una gara a chi mangia più mashmallows, a quelli più recenti dove dice la sua sulle storie d’amore di Templation Island, qualche osservazione sul mondo delle donne, o quelli dove condivide la telecamera con la fidanzata, anche lei coinvolta in sfide e momenti divertenti. Il tutto sempre accompagnato da una lavagnetta dove Riccardo scrive e cancella, come per puntualizzare i suoi pensieri.

Uno stile che è diventato una formula che piace e che con “Non sono una persona simpatica ma mi sto allenando” diventa uno spettacolo. Quello di domenica 13 gennaio sarà un one-man show, il primo assoluto di Riccardo Dose, seguito da un piccolo dibattito e poi spazio alle domande del pubblico.

Info web

https://www.teatroaicolli.it/padova-youtube-festival/stagioni-teatrali/padova-youtubers-festival/blog

Fcebook https://www.facebook.com/events/478673289330086/

Gallery