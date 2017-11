“Il ruolo della ricerca sui diritti umani: sfide attuali e opportunità future”, incontro al Bo

Sono aperte le iscrizioni alla conferenza internazionale “Il ruolo della ricerca sui diritti umani: sfide attuali e opportunità future” organizzata dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova, nell'ambito delle attività del joint Ph.D programme in Human Rights, Society, and Multi-level Governance.

La conferenza avrà luogo nei giorni 27 e 28 novembre nell'aula Nievo di palazzo Bo.

Durante l'evento verranno approfonditi i vari aspetti del dibattito relativo al potenziale e ai limiti della ricerca sui diritti umani secondo diverse prospettive disciplinari, e si cercherà di dare un contributo originale alla traduzione della ricerca sui diritti umani in politiche e azioni efficaci.

La call for papers ha visto la partecipazione di decine di studiosi, ricercatori e dottorandi che hanno presentato più di novanta abstract tra i quali ne sono stati selezionati trentatre.

Il programma completo, disponibile sulla pagina della conferenza, prevede due sessioni plenarie e sei panel paralleli.

Le sessioni plenarie tratteranno rispettivamente i limiti e le possibilità della ricerca sui diritti umani da un punto di vista teorico-metodologico e da una serie di prospettive non accademiche.

PROGRAMMA

Lunedì 27 novembre dalle ore 9, dopo i saluti di Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova, Marcella Bonchio, prorettore alla Ricerca, Annalisa Oboe, prorettore alle relazioni culturali, sociali e di genere dell’Università di Padova, Marco Mascia, direttore del Centro Diritti Umani, e Giuseppe Giordan, coordinatore del programma Human Rights, Society,and Multi-level Governance, interverranno tra gli altri Todd Landman, University of Nottingham, Linda Hogan, Trinity College Dublin, e Koen De Feyter, University of Antwerp.

Martedì 28 novembre dalle ore 9 partecipano alla seconda giornata di lavori Anna Neistat, Amnesty International, Wolfgang Heinz, German Institute of Human Rights, Antoine Meyer, Cour Nationale du Droit d’Asile, prima della relazione finale di David McCoy della Queen Mary University.

ISCRIZIONI

Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo indicando i panel ai quali si vuole partecipare.

A coloro che seguiranno tutte le sessioni verrà consegnato un certificato di partecipazione.

Tutte le informazioni sulla conferenza sono disponibili nella versione inglese del sito http://bit.ly/HRResearchConference2017

INFORMAZIONI

http://unipd- centrodirittiumani.it