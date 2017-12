“La ricerca universitaria incontra il rifugio del cane di Rubano” dialogo con la cittadinanza a Palazzo Moroni

La Lega nazionale per la difesa del cane propone un incontro aperto alla cittadinanza per presentare alcune iniziative che stanno mettendo in relazione la ricerca accademica e il canile di Rubano.

Evento organizzato in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università di Padova e patrocinata dal Comune di Padova.

PROGRAMMA

ore 18 - Introduzione e saluti

ore 18:25 - Prof. Gonella “Un'analisi eMergetica del rifugio di Rubano”

ore 18.30 - Dott. Mongillo “Vita da canile: indagine sul comportamento dei cani ospitati e adottati presso il rifugio di Rubano”

ore 18.45 - Dialogo con il pubblico

ore 19.30 - Conclusione e buffet al Caffè Pedrocchi

PER INFORMAZIONI

Lega del cane - Sezione di Padova

cell. 347 9826858

email LNDCsezionepadova@gmail.com