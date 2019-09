"Destinazioni. In cammino verso la felicità", Richard Romagnoli al Centro civico Presca di Selvazzano

Il Club della Felicità di Selvazzano Dentro vi invita venerdì 20 settembre alle ore 21 al Centro Civico Presca in via Cristoforo Colombo 13 a San Domenico alla presentazione del nuovo libro di Richard Romagnoli "Destinazioni. In cammino verso la felicità".

Richard Romagnoli è speaker internazionale, ospite di importanti eventi come il TEDx, ha condiviso il palco con altri autori del calibro di Deepak Chopra, Don Miguel Ruiz, Gregg Braden, Bruce Lipton. Ha scritto diversi libri tra cui il best-seller "Ho imparato a ridere" ed "Happy Genetica, dall'epigentica alla felicità" scritto con il Prof. Biava. Special contributors dell'Huffington Post, di Energie Magazine e CoachMag.

Per prenotare il posto gratuito cliccare sul seguente link: http://bit.ly/2x0LKhC

