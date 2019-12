“Richiami” di Alberto Bortoluzzi: venti esemplari di papere d'artista in edizione limitata per la Giorgio Chinea Art Cabinet

In esclusiva per la Giorgio Chinea Art Cabinet di Padova una nuova serie in edizione limitata di venti esemplari di “richiami d’artista” realizzate in ceramica da un’azienda veneta e dipinte a mano da Alberto Bortoluzzi.

Oggetti unici

Quattro varianti cromatiche, numerate nella confezione regalo, una scatola di legno impreziosita da un tipico paesaggio lagunare caro all’artista e inciso a laser sul coperchio. Già precedentemente realizzate (prima serie 2017) in quattro varianti lignee, pezzi unici, ad oggi le stesse (meno una, di proprietà del gallerista) raggiungono lo status di “pezzo da esposizione”, mentre con questo rilancio della serie in una nuova tiratura, inedita nei materiali e nelle decorazioni, l’artista ritorna a un tema caro alla memoria dei suoi antenati artisti, attivi tra ‘800 e ‘900 e fortemente legati alle tradizioni lagunari.

Cosa sono i “Richiami”?

Alberto ci dice: «I richiami sono oggetti usati per la caccia in botte in laguna. Spesso sono veri e propri pezzi di antiquariato, tramandati da generazioni e realizzati in cannicciato o in sughero affinché possano galleggiare. Le prime quattro realizzate nel 2017 erano di mio zio, il mio maestro, le trovai nel mio studio, il suo vecchio magazzino di caccia!».

Oggetti di culto

Giorgio Chinea Canale entusiasta dichiara: «Con questi oggetti di culto, Bortoluzzi si consacra definitavamente e vigorosamente come l’artista più cult della scuderia! Sono pazzo dei suoi Richiami!»

Dove trovarle?

I pezzi saranno esposti alla Galleria Giorgio Chinea Art Cabinet in Piazzetta Cappellato Pedrocchi subito dopo le feste, ma le opere sono già in preordine, tutte le info al 335 199 7227.

Dettagli

"Richiami” (serie 1 tirata a 20/20) – Alberto Bortoluzzi, 2019, smalto su ceramica.

Disclaimer: nessun animale è stato maltrattato durante gli scatti realizzati nel veneziano ai fini della presentazione di questa serie. Siamo Artisti. Lavoriamo con la Poesia.