Modalità di riciclo attivo, incontro pubblico a Cadoneghe

È arrivato il tanto atteso incontro pubblico sul sistema dei raccolta dei rifiuti a Cadoneghe di raccolta dopo i numerosi casi di abbandono, inciviltà e disservizi accaduti in questi ultimi mesi.

L’appuntamento è per martedì 12 febbraio alle ore 21 presso l’Auditorium Ramin di Cadoneghe in via Rigotti 2.

Nel corso della serata l’amministrazione in collaborazione con i tecnici dell’Etra illustrerà le migliorie previste per il futuro per aumentare la capacità del sistema di raccolta dei rifiuti attivo a Cadoneghe. Si parlerà anche del problema dell’abbandono dei rifiuti e delle relative sanzioni che sono state inasprite nell’ultimo periodo proprio per evitare spiacevoli incidenti come quelli di via Manin e via Guerzoni o il blocco temporaneo dei press container . O ancora del mancato utilizzo da parte di almeno 200 utenti della eco-card per l’utilizzo degli stessi press container , del posizionamento delle telecamere anche per controllare il corretto conferimento dei rifiuti, “del risparmio possibile se tutti rispettano le regole, delle possibili migliorie da apportare ad un sistema che funziona e che non verrà cambiato con il porta a porta o con altre modalità- così come spiega l’assessore all’Ambiente Enrico Nania. - Vogliamo anche con questo incontro lavorare sulla sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza al rispetto dell’ambiente a partire dal conferimento corretto dei rifiuti, ascoltando perplessità, dubbi e cercando di trovare assieme anche ai tecnici le migliorie al sistema”

