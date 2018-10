Ricordando Padova tra Barocco e Rococò, mostra alla sala della Gran Guardia

Inaugurazione: 9 novembre alle ore 17

Dal 2010 il Comune di Padova-Assessorato alla Cultura, l’Associazione Padova Ricama l’Arte e il Museo dell’Educazione dell’Università di Padova hanno avviato una proficua collaborazione che ha via via aggregato altri soggetti, sia pubblici che privati, in percorsi di animazione culturale del territorio poi sintetizzati in mostre di successo. Per la realizzazione della mostra di quest’anno, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, su progetto culturale dell’Associazione e del Museo hanno visto la partecipazione di ben tre scuole secondarie superiori (il Liceo Artistico Modigliani, il Liceo Artistico Selvatico, il Liceo Scientifico Fermi) e quella del coro amatoriale HallelujahSingers.

Oggetto dell’esposizione è una rivistazione della Padova tra ‘600 e ‘700.

L’Associazione Padova Ricama l’Arte ha espressamente realizzato manufatti ispirati a quella parte del patrimonio artistico della città. Particolarmente rilevanti i ricami che ripropongono i paliotti d’altare della Basilica di S. Giustina e quelli ricavati dalle pagine di un Erbario conservato nella Biblioteca dell’Orto Botanico.

Gli studenti del Liceo Artistico Modigliani, come ormai tradizione, hanno realizzato numerosi bozzetti ai quali le ricamatrici si sono ispirate per ulteriori lavori. Il Liceo Artistico Selvatico presenta gioielli e vestiti ispirati al Seicento, un gruppo del Liceo Scientifico Fermi, nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro, ha predisposto una app gratuita sui personaggi e sui luoghi della città. Il coro Hallelujah Singers, formato da ex alunni del Liceo Duca d’Aosta, ha selezionato brani di musica barocca da proporre all’interno della mostra.

Il Museo dell’Educazione dell’Università di Padova esporrà per l’occasione una importante edizione seicentesca dedicata ad Elena Lucrezia Cornaro Piscopia ed integrerà con altri materiali il percorso espositivo.

Eventi collaterali

Nell’arco della mostra si segnalano due appuntamenti significativi, uno affidato all’Abate di S. Giustina di Padova per la presentazione e il commento sui paliotti d’altare, l’altro all’insegna della musica con esecuzione di brani seicenteschi e un intervento relativo al significato attribuito ad alcuni fiori nella musica barocca.

Giovedì 15 novembre ore 16

Basilica di Santa Giustina in Padova

I paliotti di Santa Giustina: arte, ispirazione figurativa e devozione

conferenza dell’Abate Giulio Pagnoni

Sabato 24 novembre ore 16.30

Sala della Gran Guardia

Ricamando coi suoni. Polifonie seicentesche eseguite dall’Ensemble “HallelujahSingers” diretto da Cristina Miatello e Antonietta Piovan

“Nocciolo e caprifoglio: il linguaggio nascosto dei fiori”

intervento di Caterina Chiarcos.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: 10-13, 14-18 chiuso lunedì

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

calores@comune.padova.it

Informazioni e visite guidate per scolaresche e gruppi su prenotazione: padova.ricamalarte@libero.it e museo.educazione@unipd.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2127531354172615/

Palazzo Gran Guardia tel 049 8205051

