“Ricordando il baritono veneziano A. Salvadori” a palazzo Zacco Armeni

Prosegue anche per il 2017 l'attività del Circolo della Lirica di Padova, associazione che offre, come da tradizione, un programma di eventi per assaporare un ricco repertorio musicale, dal Seicento alla contemporaneità, oltre a eventi e visite culturali, trasferte teatrali, incontri conviviali e divertimento.

Ogni evento vede la partecipazione di ospiti internazionali: giovani promesse del canto lirico, grandi interpreti del panorama lirico di ieri e di oggi, direttori d’orchestra, docenti di canto, consulenti musicali, registi, direttori artistici, registi, giornalisti e critici musicali.

Ricordando il baritono veneziano Antonio Salvadori

Conferenza con proiezioni e ascolto

Relatore: Paolo Padoan, scrittore e musicologo

A poco più di dieci anni dalla scomparsa, il Circolo della Lirica ricorda il baritono veneziano Antonio Salvadori, con un conferenza, voluta dagli amici dell'artista e dai suoi ammiratori, curata del prof. Paolo Padoan, scrittore e musicologo.

Lunga e intensa è stata la sua carriera artistica che mosse i primi passi a Venezia con la maestra C. Sacchetti. Debuttò, ancora molto giovane, in "Pagliacci" di Leoncavallo, nel "Barbiere di Siviglia" di Rossini, "Un ballo in maschera" di Verdi allo Sferisterio di Macerata e poi nel "Rigoletto" come più giovane interprete protagonista internazionale.

Frequentissime furono le sue apparizioni nei principali teatri del mondo: Vienna, Parigi, New York, Lisbona, Amburgo, Seoul, San Diego, Tokyo.

Nel 1976 debutto alla Scala a fianco della Montserrat Caballé in "Luisa Miller" e con "La forza del destino" nel 1978 all'Arena.

Il suo vastissimo repertorio spaziava da Verdi, Donizetti, Bellini a Rossini e, successivamente, comprese opere veriste; debuttò più di 55 ruoli protagonisti, sotto la direzione di pretigiosi direttori d'orchestra: Carlos Kleiber, Riccardo Muti, Giuseppe Patanè, Gianandrea Gavazzeni, Nello Santi, Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, Bruno Bartoletti e Lorin Maazel.

La critica scrisse di lui che fu un cantante dal bellissimo timbro vocale e un interprete con l'abilità di un consumato attore. Un intenso e generoso ricordo di un artista che considerava la città patavina la sua seconda da quando divenne allievo del soprano Adami Corradetti, padovana d'adozione.

