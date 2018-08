Sabbia e conchiglie saranno i nostri materiali per fare un portafoto per i vostri ricordi. Sabato 8 settembre 10.30 (1ora) gioco laboratorio per bambini di 5-7 anni (senza genitori).

Dettagli

L’attività costa 2 euro ed è necessaria la prenotazione al 346-2741197 oppure info@lagiraffagina.it

Info

https://www.facebook.com/events/1886021851702708/