“Ricostruiamo la Politica. Orientarsi nel tempo dei populismo”, presentazione libro al Four Points by Sheraton

Presentazione del libro “Ricostruiamo la Politica. Orientarsi nel tempo dei populismo” di Padre Francesco Occhetta

Il prossimo venerdì 4 ottobre, alle ore 17.45, si terrà la presentazione del saggio Ricostruiamo la Politica. Orientarsi nel tempo del populismo, scritto da Padre Francesco Occhetta.

Quali sono le caratteristiche dei populismi europei? Quali riforme mancano al Paese? Quale contributo possono dare i credenti e la Chiesa in Italia alla vita pubblica?

Queste alcune domande che trovano risposta nel volume di Padre Francesco Occhetta, in cui il lettore ha l’opportunità di confrontarsi con i modelli di integrazione, la riforma del servizio pubblico e le riforme costituzionali bloccate, così come sulla riforma del lavoro, della giustizia e della pubblica amministrazione.

Non mancheranno tuttavia spunti e proposte concreti per comprendere le caratteristiche dei populismi europei e rilanciare il dibattito politico nei luoghi vitali della società e delle istituzioni.

L’incontro, gratuito e aperto a tutti, si terrà presso il Four Points by SHERATON PADOVA, sito in Corso Argentina 5 (all’uscita A4 di Padova Est).

Dopo una breve introduzione a cura di Eutimio Tiliacos, Segretario generale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice e Maurizio Gallo, referente padovano della Fondazione, il Vicario episcopale con delega alle relazioni del territorio di Padova Don Marco Cagol, il Prorettore dell’Università europea e presidente di “Scienza e Vita” Alberto Maria Gambino e l’Onorevole Domenico Menorello, Presidente dell’osservatorio parlamentare “Vera Lex?”, dialogheranno insieme all’autore.

Durante l’incontro saranno inoltre consegnate alcune copie del volume fino a esaurimento scorte.

L’autore

Francesco Occhetta, gesuita, fa parte della redazione della rivista La Civiltà Cattolica. Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita a Milano, ha proseguito gli studi con una licenza in teologia morale a Madrid e il dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Specializzato in diritti umani all’Università degli Studi di Padova, ha completato la sua formazione a Santiago del Cile.

Giornalista professionista dal 2010, è consulente spirituale dell’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi).

Tra le sue pubblicazioni: Le radici della democrazia. I princìpi della Costituzione nel dibattito tra gesuiti e costituenti cattolici (2012); La giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione (2016). Il lavoro promesso. Libero, creativo, partecipativo e solidale (2017).