“Ridotta Isabelle. Lettere 1952-54", presentazione alla sala Carmeli

Giovedì 28 marzo, alle 16, nella Sala Carmeli in via Galileo Galilei 36 a Padova, il Liceo delle Scienze umane Amedeo di Savoia duca d’Aosta ospita la presentazione del libro “Ridotta Isabelle. Nella Legione straniera senza ritorno da Dien Bien Phu. Lettere 1952-54” di Antonio Cocco. Si tratta dell’epistolario di un giovane, nato a Padova nel 1933 ma cresciuto a Venezia, scappato di casa minorenne, arrestato in Francia, arruolato sotto ricatto nella Legione straniera e morto in Indocina; sono le lettere vincitrici del Premio Pieve Saverio Tutino 2017 della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, che Terre di mezzo Editore ha pubblicato nel settembre scorso.

L’incontro su “Ridotta Isabelle” è anche l’occasione per presentare per la prima volta a Padova l’attività della Fondazione - voluta nel 1984 a Pieve Santo Stefano (Arezzo) da Saverio Tutino - che intende conservare e valorizzare il patrimonio documentale per aiutare a comprendere che le storie personali si sommano e fanno memoria da coltivare, che le “piccole" storie spiegano la Storia: oltre ottomila testi inediti raccolti, dal Piccolo museo del diario - multimediale e interattivo - alla ricerca, dal progetto DiMMi sui racconti dei migranti all’attività editoriale, alla promozione di convegni di alto livello culturale e scientifico, come quello dal titolo “Elette ed Eletti - Rappresentanza e rappresentazioni di genere nell’Italia repubblicana” tenutosi il 21 e 22 febbraio a Roma nella sede dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica. Anche per questo all’appuntamento nella Sala Carmeli è di particolare interesse la partecipazione di Natalia Cangi, direttrice della Fondazione più nota come Archivio dei diari, che al mattino dialogherà con gli studenti del Liceo Duca d’Aosta.