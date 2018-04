"Il Riesling: viaggio attorno al mondo", degustazione al ristorante La Bulesca

Lasciatelo scendere, verso le cose dell’anima: sentirete i sassi bagnati e poi scaldati da un sole che fa evaporare l’acqua, sentirete le resine di certi abeti fragili, sentirete il sottobosco e, forse, anche più giù, i gas della terra, gli idrocarburi del Riesling.

Forse anche per questo si fa risalire il suo nome all'espressione “reissende tiere”, animale selvatico, per quella sua nota aromatica, muschiata, un poco scorbutica.

E poi la Natura, ciò che decide nel bene e nel male, sventura o miracolo: i suoi chicchi, dal colore giallo dorato, talvolta ambrato con punteggiature marroni sono rotondi e di piccolo diametro, come una collana di perle dall’eleganza semplice e severa

Cit. Marco Pozzali

Giovedì 10 maggio ore 20.45 il ristorante La Bulesca di Rubano vedrà il Riesling come prestigioso protagonista della serata.

Il vitigno tra i più aristocratici e longevi del mondo declinato nelle sue più celebri espressioni di complessità, armonia e interiorità in un viaggio attorno al mondo: dall'Italia agli Stati Uniti, passando per Alsazia e Austria, soffermandosi in un particolare approfondimento nella celebre Germania da dove trae le sue nobili origini.

Sommelier

A condurvi in questo percorso e in una degustazione tra sorsi di eleganza il professore Matteo Pessina, enologo, divulgatore e docente di materie enoiche, wine teacher alla Alama (Scuola Internazionale di Cucina), organizzatore di manifestazioni nel campo dell'enogastronomia.

I vini in degustazione

Germania:

Schwaab Kiebel - Riesling Mosel “Erdener Treppchen” Auslese 1992

Frank John - Riesling Palatinato Metodo Classico 32 mesi 2014 (sbocc. Gennaio 2018)

Austria:

Jurtschitsch aus Langenlois - Riesling “Langenlois” Kamptal DAC 2016

Italia:

Val Venosta - Riesling Alto Adige Doc 2016

Alsazia:

Zind Umbrecht - Riesling "Herrenweg de Turckheim" 2015

Stati Uniti:

Charles Smith - Columbia Valley “Kung Fu Girl” - 2016

Dettagli

Al termine della degustazione verranno serviti degli assaggi di formaggi caprini ed erborinati.

Si prega di portare un set di calici per la degustazione. É possibile il noleggio in loco a 5 euro.

Ingresso

intero 55 euro

ridotto soci AIS - FIS - FISAR - ONAV 50 euro

ridotto speciale soci Arte&Vino 45 euro