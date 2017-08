XX Rievocazione Medievale “Voci dall’Evo di Mezzo” a Cittadella

Sabato 23 settembre, pomeriggio, e domenica 24, tutto il giorno, l’Associazione Arme Dame e Cavalieri organizza a Cittadella la Rievocazione Storica, quest’anno giunta alla XXI° edizione!

Cittadella Historica: Rievocazione Medievale tra storia, cultura e spettacolo con Gruppi Storici. Un viaggio attraverso tre secoli dal XII al XIV. “Et usque in saeculum ante saeculum post Liberationem Cittadellae”.

SABATO 23:

16.30 Apertura Rievocazione con vita nel villaggio, mercato medievale, antichi mestieri artigianali, taverne per il ristoro dei viandanti, giochi e musici itineranti, accampamento militare con animazione di uomini d’arme, accampamenti di arceria storica. Presso i Giardini Pubblici tra porta Padova e Porta Vicenza.

17 Inaugurazione ufficiale con autorità cittadine

17.30 Spettacolo di falconeria

18 Animazione e spettacoli itineranti di musici e giullari, teatro di strada

18.30 Celebrazione della Santa Messa all’aperto (Giardini Pubblici)

21.15 Spettacolo con Rievocazione dell’Assedio per rendere libera Cittadella.

DOMENICA 24:

9.30 Gara di tiro con l’arco storico tra Porta Vicenza e Porta Bassano

10 Apertura ambientazioni ai giardini pubblici e lungo Via Indipendenza, mercato medievale e antichi mestieri, accampamenti ed ambientazioni, giochi, musici, giullari, taverna per il ristoro. Presso i Giardini Pubblici tra porta Padova e Porta Vicenza.

16 Spettacolo con Ricevimento dei Liberatori da Porta Padova, corteo storico lungo le vie del centro, liberazione dei prigionieri dalle carceri della Torre di Malta. Esibizioni di scherma tra i campioni degli uomini d’arme, musici, giullari, tamburi storici. Sfilata dei cavalieri e torneo cavalleresco con giochi equestri cortesi.

19.30 Congedo dei Liberatori, fiaccolata in corteo storico lungo le vie della città.