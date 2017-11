“Riflessi del vicino Oriente”, concerto all’Istituto Vescovile G. Barbarigo

La musica eseguita da un’Orchestra di Fiati come mezzo per approfondire la difficile situazione israeliana-palestinese: questo è lo scopo dell’evento organizzato dalla Nova Symphonia Patavina per martedì 28 novembre alle 21 presso Auditorium dell’Istituto Vescovile G. Barbarigo, Padova.

Attraverso le composizioni di Camille Saint-Saëns, Otto M. Schwarz e Thomas Doss il pubblico verrà accompagnato in un breve percorso storico che partendo dal crescente interesse dell’occidente verso l’oriente del XVIII secolo, arrivi all’attuale conflitto israeliano-palestinese passando per la persecuzione degli ebrei. Il concerto si concluderà infatti con “The Colors of Tali”, brano in cui il compositore Thomas Doss decide di mettere in musica un commovente poema scritto da una giovane israeliana di tredici anni di nome Tali, che descrive il mondo visto da una ragazzina che vive in un paese perennemente in guerra. La sua impotenza di fronte a questa situazione, per lei incomprensibile, è il fulcro del poema.

La serata sarà aperta da un intervento del giornalista Sergio Frigo.

Iniziativa finanziata con il contributo dell’ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova.

Orchestra di Fiati della “Nova Symphonia Patavina” diretta dal M° Davide Fagherazzi

INGRESSO LIBERO

