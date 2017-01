"Rifondata sulla più profonda bellezza", presentazione subacquea con Emilio Casalini a Y-40

Sabato 14 gennaio alle oer 17 si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Emilio Casalini, autore del libro "Rifondata sulla Bellezza" (Spino Editore), nella sala conferenze di Y-40® The Deep Joy, a Montegrotto Terme, la piscina più profonda del mondo.

Emilio Casalini, giornalista di Report RAI3, conduttore di Bella Davvero su Radio 2, collaboratore del Corriere della Sera, scrittore del libro "Rifondata sulla bellezza" e Premio Ilaria Alpi per uno dei suoi servizi su Report del 2012, scenderà alle 17 in Y-40, per realizzare la prima presentazione subacquea di un libro, alla presenza di un’attenta platea di sommozzatori.

Casalini ha scelto di realizzare l'evento nella prima area termale al mondo, in un luogo unico per profondità e caratteristiche citato anche nel suo libro, a simboleggiare i valori di unicità che il territorio italiano, nelle sue infinite declinazioni, riserva a chi lo visiti.

Al termine della parte subacquea incentrata su immagini e silenzi, alla quale potranno assistere anche gli spettatori al di fuori della piscina attraverso i finestroni e il tunnel sospeso, la presentazione continuerà, in modo classico, alle 17.30 nella sala principale della piscina.

Qui Emilio Casalini parlerà e si confronterà con il pubblico e con gli amministratori locali sui temi della bellezza identitaria, della narrazione dei luoghi, degli scenari possibili e futuri di una località a destinazione turistica come le Terme Euganee e il Parco dei Colli.

L'incontro, dal titolo "Rifondata sulla più profonda bellezza" è un percorso colloquiale e di confronto in cui l'identità e la bellezza diventano i cardini su cui fondare la valorizzazione di un territorio per renderlo unico, attraverso idee, strumenti e progetti per la narrazione. Il turismo diventa lo strumento su cui fondare un'economia sostenibile nel tempo.

Per rendere possibile tutto questo Emilio Casalini concentra la sua attenzione sull'approccio alla realtà che ci circonda, dove la creatività è la risorsa principe per immaginare la professione del domani.

Imparare a leggere il territorio, identificarne le peculiarità nascoste, intuire e selezionare quelle con le massime potenzialità, capire quale tipo di racconto iniziare, gestire la molteplicità degli strumenti narrativi e tecnologici a disposizione.

Tutto questo è essenziale al futuro di una società che vuole fondare una percentuale importante del proprio benessere sull'offerta di se stessa e del proprio tesoro culturale, naturale ed artistico, al mondo.