“Rigenerare la comunità 3” incontro sulla Sicurezza & manifestazioni a Selvazzano

Domenica 25 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al Centro Civico Fabio Presca a San Domenico, si terrà il secondo incontro di “Rigenerare la comunità 3” dal tema “Sicurezza & manifestazioni: procedure amministrative” organizzato dalla Città di Selvazzano Dentro, in collaborazione con il Coordinamento Cittadino delle Associazioni e il Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova.

SCARICA IL VOLANTINO CON TUTTI GLI INCONTRI

“In un territorio effervescente come il nostro – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – è assolutamente importante conoscere la normativa e le procedure per organizzare eventi e manifestazioni. Ecco perché in questo secondo incontro un caposettore che si occupa proprio di questo ambito si metta a disposizione delle nostre Associazioni con tutta la sua esperienza e le sue competenze”.

“Le 96 Associazioni attive ed operative a Selvazzano Dentro – sottolinea l’Assessore ai Servizi alla Persona Giovanna Rossi – ogni anno hanno calendari ricchissimi di attività e spesso collaborano con l’Amministrazione per la realizzazione di iniziative anche sovracomunali. Affrontare insieme le sfaccettature che la legge impone in tema di sicurezza rappresenta un’opportunità per mettersi a riparo da eventuali rischi, ma soprattutto per creare nel territorio momenti di incontro e confronto tra le varie realtà associative”.

Programma:

Domenica 25 marzo 2018

Sicurezza & manifestazioni: procedure amministrative

Simone Matteazzi Caposettore SUAP Città di Selvazzano Dentro

Domenica 8 aprile 2018

Alfabetizzazione all’utilizzo di Facebook implicazioni etico/legali

Loredana Borgato Ali di Vita

Silvia Gonella Arma Mentis

Roberto Vitali Soprusi Stop

Domenica 29 aprile 2018

Sicurezza & manifestazioni: aspetti legali e sicurezza

Ing. Michela Toffanin co-fondatore di Hummanity, Primo Centro di Formazione Equo e Solidale nato per l’inclusione sociale

Avv. Davide Cester Consulente legale del CSV

Per informazioni:

Tel. 366/5736229

Selvazzano che…coordinamento!