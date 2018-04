“Rigenerare la comunità 3” incontro sulla Sicurezza & manifestazioni a Selvazzano

Domenica 29 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al Centro Civico Fabio Presca a San Domenico, si terrà l'ultimo incontro di “Rigenerare la comunità 3”.

L'appuntamento, riguardante il tema “Sicurezza & manifestazioni: aspetti legali e sicurezza”, organizzato dalla Città di Selvazzano Dentro, in collaborazione con il Coordinamento Cittadino delle Associazioni e il Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova, sarà tenuto dall'Ing. Michela Toffanin, co-fondatore di Hummanity, Primo Centro di Formazione Equo e Solidale nato per l'inclusione sociale e l'Avv. Davide Cester, consulente legale del CSV.

SCARICA IL VOLANTINO CON TUTTI GLI INCONTRI

“Si chiude con questo incontro la terza edizione di Rigenerare la comunità – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – Un’iniziativa nata dalle Associazioni stesse come formazione e occasione di confronto su tematiche comuni. Il mondo del volontariato svolge sicuramente un ruolo fondamentale nella nostra Comunità ed è per questo che abbiamo sostenuto e promosso questi incontri formativi, certi di aver dato risposta a un’esigenza espressa più volte”.

“Confrontarsi con un avvocato sulle problematiche legali e con un ingegnere per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza – sottolinea l’Assessore ai Servizi alla Persona Giovanna Rossi – sarà l’occasione per riflettere sulle implicazioni civili e penali quando si organizzano eventi pubblici. Il nostro territorio vive tutte le settimane eventi culturali, sportivi e di solidarietà nati dalla sinergia con il mondo del volontariato ed è per questo che essere consapevoli delle responsabilità che si assumono significa fare scelte più consapevoli e proficue per organizzare al meglio qualsiasi attività”.