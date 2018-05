Matteo Righetto presenta "L'ultima patria" alla libreria Ibs+Libraccio

Venerdi 4 maggio alle ore 18 la libreria Ibs di via Altinate ospita la presentazione del nuovo libro di Matteo Righetto "L'ultima patria".

Trama

"È il 1898, un freddo mese di novembre. Sulle arcigne montagne tra l’altopiano di Asiago e la val Brenta, a Nevada, gli abitanti sono ormai quasi del tutto scomparsi: la maggior parte di loro, oppressa da una spaventosa povertà, ha abbandonato i luoghi d’origine per emigrare in America in cerca di fortuna. Jole ha compiuto vent’anni e cresce sempre più bella mentre la sua giovane sorella Antonia ha seguito la vocazione religiosa e ha deciso di farsi monaca; il fratellino Sergio è preda di strani tremori dovuti a una causa misteriosa e viene affidato alle cure della “Santa”, la guaritrice di un paese vicino. La momentanea apparente quiete della zona viene sconvolta quando entrano in azione due banditi che hanno intercettato il tesoro di lingotti guadagnati dal capofamiglia Augusto nel vecchio contrabbando con l’Austria-Ungheria. Jole si troverà da sola a fronteggiare il disastro: mossa da una sete di vendetta e armata soltanto del fucile paterno, si lancerà con l’inseparabile destriero Sansone sulle tracce degli assassini per fare giustizia. Ad accompagnarla saranno ancora una volta il vento e le stelle, che la circondano in uno scenario mozzafiato. Dopo L’anima della frontiera, Matteo Righetto riprende a narrare con inalterato vigore l’epopea dei De Boer in un western letterario di mirabile spessore e atmosfera, mettendo in scena l’incessante anelito del genere umano verso il riscatto".

L'autore

Matteo Righetto è nato nel 1972 a Padova, dove insegna Lettere. Ha pubblicato "Savana Padana" (TEA, 2012), "La pelle dell'orso" (Guanda, 2013), da cui è stato tratto un film con Marco Paolini per la regia di Marco Segato, "Apri gli occhi" (TEA, 2016, vincitore del Premio della Montagna Cortina d'Ampezzo). Nel 2017 è uscito per Mondadori "L'anima della frontiera", primo romanzo della "Trilogia della Patria".