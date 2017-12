Rinascimento fra il Veneto e l’Europa, giornata di studio a Palazzo Jonoch Gulinelli

Il ruolo dell’Italia, e del Veneto in particolare, nel Rinascimento europeo è indiscusso e di grande rilievo sia per quanto riguarda le arti, la letteratura, la storia e la filosofia e, non ultimo, nella rivoluzione linguistica europea che nacque in Italia, e dall’Italia e da Venezia principalmente, si ripercosse in Europa, perché Venezia è di fatto la capitale del libro, perché Venezia e il Veneto hanno dato alla cosiddetta questione della lingua un contributo di gran lunga maggiore che tutte le altre regioni d’Italia messe insieme.

SCARICA IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

“Da queste fondamentali considerazioni nasce il Progetto Rinascimento europeo e Rinascimento veneto, un progetto di ricerca tutto padovano – spiega il prof. Ivano Paccagnella che, con i colleghi Vittoria Romani, Franco Biasutti e Andrea Caracausi, è il responsabile scientifico della ricerca - che vuole evidenziare la complessità dei percorsi di civiltà connessi ai fenomeni di scambio e interazione tra centri statuali e politici, istituzioni scolastiche, gruppi culturali, fenomeni artistico-letterari in un contesto geografico (lo spazio compreso tra l’Europa centrale e l’area adriatica) segnato da una marcata permeabilità e mobilità”.

Per capire le complesse dinamiche di un’epoca che ha riletto la classicità secondo i modelli fondanti di una nuova società, che ha visto il fiorire delle arti come espressione di cultura raffinata che ha strappato i veli scuri dei secoli precedenti, si terrà la giornata di studio Rinascimento fra il Veneto e l’Europa, Questioni, metodi, percorsi.

Organizzato dai Dipartimenti dei Beni culturali, di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità, di Studi linguistici e letterari, di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell’Università di Padova, il convegno si terrà nei giorni 4 e 5 dicembre 2017 nella Sala Sante Bortolami di Palazzo Jonoch Gulinelli (Via del Vescovado, 30 Padova) con inizio alle ore 9.30.

Molti gli interventi che si susseguiranno, tra i quali: Il significato delle traduzioni in volgare tra filosofia e teoria della storia di Franco Biasutti, Fra Venezia e l’Europa: l’italiano un modello linguistico di Ivano Paccagnella, Occasioni del Petrarca minore nel sonetto rinascimentale europeo, di Sergio Bozzola e Allison Steenson.