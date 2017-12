"Rinascimento europeo e Rinascimento veneto", convegno internazionale a Padova

Nei giorni 12 e 13 dicembre si terrà a Padova il convegno internazionale "Rinascimento europeo e Rinascimento veneto" che si inserisce nelle attività del progetto strategico European and Venetian Renaissance, finanziato dall’Università di Padova e svolto in collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia della tradizione Aristotelica.

Il convegno costituisce l’occasione per un momento di verifica e di confronto critico che discuta e valuti i giudizi globali espressi fino ad ora, da precisare ed integrare alla luce delle nuove informazioni che emergono dall’approfondimento di singole prospettive interpretative centrate sulla cultura veneta del Rinascimento, quale espressione della Storia dell’Università di Padova.

“Il Rinascimento veneto si irradia nella cultura europea attraverso moduli di rinnovamento linguistico-concettuale in cui si forma il lessico speculativo della Modernità - spiega il prof. Franco Biasutti, curatore scientifico del convegno -. Ciò significa che si può comprendere la dimensione veneta del Rinascimento solo alla luce della sua circolazione europea, così come, omologamente, il Rinascimento europeo non può prescindere dall’aristotelismo padovano. Lo studio patavino costituisce pertanto la sede privilegiata per cogliere l’intreccio di nuove istanze e la confluenza di modelli classici rivisitati entro la prospettiva di un allargamento del sapere volto a comprendere tematiche antropologiche, letterarie, etiche e politiche”.

PROGRAMMA

Martedì 12 e mercoledì 13 dicembre i lavori si terranno nella sede dell'Accademia Galileiana dove interverranno tra gli altri: Ivano Paccagnella (Università di Padova), Vincenzo Milanesi (Università di Padova) ed Enrico Berti (Università di Padova).

Il convegno internazionale si apre con una sessione pomeridiana sul Rinascimento europeo, alla quale partecipano anche John Denton (Università di Firenze) e David Lines (University of Warwick), per proseguire il giorno successivo con una discussione a più voci sul Rinascimento veneto e un incontro pomeridiano su “Rinascimento e Women’s Studies”.

Nei giorni 14 e 15 dicembre i lavori proseguiranno nell’auditorium dell’Orto Botanico, con un confronto sul tema del Rinascimento veneto. Contribuiscono alla discussione, fra gli altri, anche i docenti dell’Università di Padova: Franco Biasutti, Gregorio Piaia e Franca Bimbi, con Jill Kraye (University of London, Warburg Institute), Tomas Nejeschleba (Palacký University Olomouc), Stephen Orgel (Stanford University) e John Sellars (King’s College London).

In chiusura, una sessione finale su “Dal Rinascimento e oltre”.

L’evento è organizzato dal centro interuniversitario per la Storia della tradizione aristotelica.