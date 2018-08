"Rinascita", workshop gratuito sul benessere psicofisico a Padova

Domenica 2 settembre alle 18.30 all'Hotel Galileo di Padova va in scena il workshop gratuito "Rinascita", organizzata dal centro benessere L’Isola e Leandro Barsotti.

Un incontro sul benessere psicofisico con meditazione e aperitivo, per iniziare un nuovo percorso di crescita e consapevolezza.

Programma

Il corso lavorerà su tre livelli: la comunicazione, la meditazione, il rilassamento per ritrovare l’armonia fra mente e corpo e avviare il cambiamento personale.

Verrà presentato il percorso “Rinascita” che si svolgerà in tre domeniche da trascorrere insieme per imparare in modo piacevole e divertente molti strumenti e tecniche per il proprio percorso di cambiamento, benessere interiore e rinascita personale.

Protagonisti

Leandro Barsotti, giornalista, scrittore e life coach. Autore del romanzo “L’amore resta” tiene incontri di meditazione e riflessione sui temi legati all’amore.

Gigliola Peron, esperta di benessere fisico.

Francesca Trevisi, giornalista e life coach è esperta di comunicazione. Tiene corsi per parlare in pubblico e per migliorare la relazione con se stessi e con gli altri.

Partecipazione