"Riqualificare il patrimonio immobiliare di Padova", incontro con Confartigianato

Confartigianato promuove mercoledì 21 febbraio una nuova tappa del percorso “Abitare di qualità”, in collaborazione con IPI immobiliare.

Mettere a punto una strategia congiunta per riqualificare il patrimonio immobiliare di Padova: è questo l’obiettivo dell’incontro, organizzato da Confartigianato Padova e IPI Intermediazione Immobiliare nella sede di Confartigianato, in via Masini.

L’appuntamento, aperto non solo agli operatori del settore, ma a tutti coloro che vogliono saperne di più del patrimonio immobiliare padovano, rappresenta un’ulteriore tappa del percorso “Abitare di qualità”, la strategia di Confartigianato Padova che si pone come obiettivo la rigenerazione degli immobili esistenti per riqualificare il territorio, rispettando l’ambiente.

A presentare il progetto sarà il coordinatore del sistema casa di Confartigianato Padova Giovanni Varotto. Insieme a Varotto, aprirà il convegno Vittorio Moscatelli, amministratore delegato del Gruppo IPI che presenterà le attività del gruppo.

“Dialogare con tutti gli attori del territorio è per noi fondamentale - spiega Varotto -. Crediamo che solo attraverso strategie condivise si possa promuovere una visione del territorio che rispetti l’ambiante, riqualificando l’esistente, muovendosi quindi in linea con la nuova legge regionale sul consumo del suolo”.

Seguiranno gli interventi di Silvana Grella, esperta di analisi e ricerche di mercato, “Panoramica del mercato immobiliare di Padova: situazioni ed opportunità” e di Alessandro Marino, responsabile della filiale IPI di Padova, “Riqualificazione e riposizionamento sul mercato degli immobili ad uso artigianale/commerciale”.