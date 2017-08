Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1605627886135807/

Rise Festival 2017 a Padova dal 5 al 10 settembre

Associazione Percorsi Solidali

con il Patrocinio del Comune di Padova,

presenta:

▇▇▇▇▇ RISE FESTIVAL 2017 ▇▇▇▇▇

► MARTEDÌ 5 SETTEMBRE ◄

◉ dalle ore 20 ◉

┆ BATTLE OF BANDS ┆

♯ Junk street

♯ Paperwall

♯ Amok Apes

♯ Atelès

♯ Free Fall

♯ Skyscrapers

► MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE ◄

◉ ore 18 ◉

✦ A TE ZINEB, E A TUTTE ✦

Un aperitivo per non dimenticare le tante, troppe donne vittime di violenza:

vi presentiamo l’iniziativa che da 3 anni ricorda una giovane donna, Zineb Atif, uccisa dal marito nel 2010 a soli 21 anni in provincia di Padova,

e con lei tutte le vittime di violenza di genere attraverso musica, cinema, arte e solidarietà.

Saranno presenti, oltre agli organizzatori dell’iniziativa, alcune volontarie del Centro Anti Violenza di Padova per raccontare la loro esperienza e offrire informazioni sul Centro ed il suo operato.

L’attrice @Giulia Onnis metterà in scena alcune letture sul tema.

Sarà presentata l’ESPOSIZIONE DELLE OPERE ILLUSTRATIVE delle artiste:

@Linda Simionato, @Floriana Sorbara e @Luisa Tosetto.

Durante tutta la durata del festival sarà possibile acquistare le stampe in esposizione, realizzate da RCE FOTO, prenotandole con un messaggio al numero: 346 1408940.

Il ricavato sarà devoluto per intero al Centro Anti Violenza di Padova.

Le stampe rimaste invendute, saranno battute all’asta durante il pranzo di DOMENICA 10 SETTEMBRE, il cui ricavato sarà ugualmente donato al Centro Anti Violenza di Padova.

◉ ore 21 ◉

♫ Kerouac ♫

◉ ore 22 ◉

♫ Aria su Marte ♫

Ascolta qui > bit.ly/2hBXZfD

◉ ore 23 ◉

♫ Canova ♫

Ascolta qui > bit.ly/2uys54S

Tra le rivelazioni italiane dell’ultimo anno: mescolano romanticismo e spontaneità ben conditi da chitarre e tastiere. Ritornelli pop aperti e irruenti che non potranno non farvi cantare.

► GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE ◄

◉ dalle ore 20 ◉

┆ BATTLE OF BANDS ┆

♯ Tre Chiodi

♯ Seville

♯ Spray Scream

♯ Ravine

♯ the Meat Cabbage

♯ Envelope of motion

► VENERDÌ 8 SETTEMBRE ◄

◉ ore 18 ◉

✦ STORIE DI QUESTO MONDO, in viaggio con @Ivan Grozny ✦

Dai confini fisici di paesi in guerra, ai confini umani, come solo certe storie sanno essere.

Dalla Siria al Messico, dalla Turchia al Brasile, storie di conflitti, di fughe, di guerre. Ma anche storie di vita, di sopravvivenza. Un viaggio nel tempo, dai Balcani a Kobane, fatto di filmati, immagini e parole.

MOSTRA FOTOGRAFICA: Le foto di Ivan Grozny saranno esposte per tutta la durata del festival (la stampa è a cura di RCE FOTO).

◉ ore 20.45 ◉

♫ Joe D. Palma ♫

◉ ore 21.30 ◉

♫ I Botanici ♫

Ascolta qui > bit.ly/2wzJDPl

Il loro primo album è uscito quest’anno per Garrincha Dischi. Raccontano sentimenti spontanei, paure e incertezze tipiche della post adolescenza accompagnati da inflenze emocore e post-punk.

◉ ore 22.30 ◉

♫ Management del dolore post-operatorio ♫

Ascolta qui > bit.ly/2wmmuki

Diretti, irriverenti, provocatori. Riescono ad unire rock, alcuni tratti del cantautorato di denuncia e un’ironia dissacrante. Approdati a La Tempesta Dischi nel 2015, escono quest’anno con il loro ultimo lavoro “Un incubo stupendo”.

► SABATO 9 SETTEMBRE ◄

◉ ore 18 ◉

✦ SPETTACOLO TEATRALE DELLA COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITARIA “BEOLCO RUZZANTE” ✦

“Recitiamo per riuscire a divertirvi, stupirvi e chissà, forse anche emozionarvi”

La Compagnia Teatrale dell’Università di Padova ci promette risate e giovani talenti del palcoscenico tutti da scoprire!

◉ ore 20 ◉

┆ Finale BATTLE OF BANDS ┆

◉ ore 23 ◉

♫ Perturbazione ♫

Ascolta qui > bit.ly/2vHlWZd

Attivi dalla fine degli anni 80, sono una pietra miliare nella storia della musica indipendente del nostro paese.

Sperimentalismo e canzone italiana più convenzionale si mischiano in un pop rock di grande raffinatezza.

► DOMENICA 10 SETTEMBRE ◄

◉ ore 9.30-10.30 ◉

↼ HATHA YOGA ⇀

Lezione gratuita con le insegnanti Renata Binotto e Marta Turato, insegnanti della Federazione Italiana Yoga. Portate con voi un telo o un materassino da mettere sull’erba, al resto penseremo noi!

◉ ore 10.30-11.30 ◉

↼ PILATES⇀

Lezione gratuita con Valentina Nicoli, dell’associazione “Bebelguà, benessere & arte”.

◉ ore 11.30-12.30 ◉

↼ THAI CHI ⇀

Lezione gratuita con gli insegnanti della società sportiva New Athletic & Martial School.

◉ ore 13 ◉

﹏ INSIEME CONTRO LA VIOLENZA ﹏

PRANZO SOLIDALE SU PRENOTAZIONE - 10 euro

Vi offriremo un pranzo composto da piatti caldi, anche vegetariani, preparati dalla gastronomia “Primizia”.

Il ricavato del pranzo sarà devoluto al Centro Anti Violenza di Padova.

Saranno presenti i volontari per raccontare la loro esperienza e offrire informazioni sul Centro ed il suo operato.

Al termine del pranzo verranno messe all’asta le stampe delle illustrazioni rimaste invendute,

il cui ricavato sarà a sua volta donato al Centro Anti Violenza.

Prenotazioni via SMS al 3461408940 entro venerdì 8 settembre.

◉ dalle ore 15 ◉

↼ LABORATORIO DI SAPONIFICAZIONE, a cura di Laura Gregnanin ⇀

Laura vi aspetterà per scoprire le tecniche e gli ingredienti per realizzare il vostro sapone hand made tutto naturale!!



◉ dalle ore 16 ◉

↼ LABORATORIO DI SERIGRAFIA, a cura di Mark Serigrafia ⇀

Il laboratorio inizierà con la sessione teorica in cui verrà spiegato in cosa consiste e come nasce la tecnica serigrafica, dalle 17 circa sarà avviata la parte pratica di stampa, che proseguirà per tutta la serata.

Il costo del laboratorio sarà di 5 euro per i partecipanti che porteranno una t-shirt da casa e di 10 euro per chi utilizzasse le t-shirt fornite dalla serigrafia.

Inoltre potrete stampare in omaggio il poster della giornata, scegliendo tra le varie grafiche a disposizione.

◉ dalle ore 16 ◉

↼ POSTAZIONE SPILLE, a cura della libreria Limerick ⇀

C’è una frase, un pattern, un colore, un disegno che ti mette di buonumore?

Portala sempre con te trasformandola in una spilla! Metteremo a disposizione carta, riviste, stoffe e tutto l’occorrente per creare spille personalizzate.

Il laboratorio è adatto a tutte le età e sarà attivo per tutto il pomeriggio.



◉ dalle ore 16 ◉

↼ ECO LABORATORIO ESPRESSIVO PER BAMBINI, “Gli abissi dell’oceano nella bottiglia della calma” ⇀

A cura di Francesca Azzolin, arteterapeuta e artista per l’Associazione Bebelguà benessere & arte. Per il laboratorio saranno utilizzati materiali di riciclo a tema: gli abissi!



◉ ore 18 ◉

✦ APERITIVO DJ SET CHILL OUT ✦

Un aperitivo nel verde, in totale relax su sdraio e grandi cuscini…

Per gustare freschi yogurt alla frutta, ottimi cicchetti, patatine e polpette, accompagnati da Birra Pedavena, vino locale e bibite varie.

E per scoprire le creazioni in vendita negli stand degli artigiani locali nella zona del mercatino.

◉ ore 21 ◉

♫ Nautilus ♫

◉ ore 22 ◉

♫ Soviet Soviet ♫

Ascolta qui > bit.ly/2wmE8V9

Alternative rock di ispirazione new wave e post-punk che ha conquistato critica italiana ed estera già con il primo album. Con “Endless” uscito nell’autunno 2016 confermano ancora una volta di avere una forte identità.

◉ ore 23 ◉

♫ Gazzelle ♫

Ascolta qui > bit.ly/2vHbzoj

Con il suo disco d’esordio “Superbattito” ha suscitato grande interesse nel panorama dei nuovi giovani cantautori italiani. Un synth pop accorato che ti si attacca alla pelle e lascia immaginare un futuro di successi anche radiofonici.

Parcheggio impianti sportivi Valsugana Calcio -

Via Querini, 7 – Padova

Zona Altichiero / Padova ovest

Tutti i giorni:

CICCHETTERIA dalle ore 18:

stuzzichini salati e yogurt alla frutta

CUCINA dalle ore 19: panini, toastoni, patatine, polpette, cous cous e insalatone

BAR: birra Pedavena, vino locale, amari e bibite varie

================= INGRESSO A OFFERTA LIBERA =================

Rise festival è una manifestazione senza scopo di lucro,

fino all’edizione 2015 realizzata in totale autofinanziamento.

In seguito con il sostegno dell’Università di Padova, grazie ai sovvenzionamenti aggiudicati tramite la partecipazione al bando Mille Lire (sui fondi della Legge 3.8.1985 n.429).

IL TUO CONTRIBUTO É FONDAMENTALE!

Ti ringraziamo di cuore se vorrai lasciare qualche moneta all’entrata per aiutarci a sostenere le molteplici spese.

Rise festival pensa anche all’ambiente!

Non portare da casa vetro e lattine difficili da smaltire oltre che pericolosi;

in tutta l’area della manifestazione troverai punti dedicati alla raccolta differenziata ben suddivisi tra plastica e carta.

Inoltre, viste le temperature ancora gradevoli, usa la bici per raggiungerci o organizzati con il carsharing in modo da non intasare le vie del quartiere, nel rispetto di tutti i residenti.

Rise festival non è solo musica!

Troverai bancarelle di artigiani locali, esposizioni fotografiche e di illustrazioni, un’area relax nel verde per chiacchierare e gustare un drink fresco.

Rise festival ama gli amici a 4 zampe!

Tu e il tuo cane siete assolutamente benvenuti. Ricorda però di tenerlo al guinzaglio per la sua sicurezza e quella degli altri partecipanti al festival.

► Supporters:

- BRIGHT digital print

- Morato Pane

- Doreca Bottaro Veneto

- Macelleria Carni e Più

- RCE FOTO

- Il vecchio fornaio

- Ferramenta Altichiero

- MAS Snc Generatori Di Vapore+

- Autoscuola Loris

- EDEN GAS SAS

- Rigato Service

- Fabbro Fungenzi

► Partners:

- RadioBue

- Studio 2 Recording Studio

- MusicLab Padova

- Mame club

- Find Festival

- Fabrik Festival

- Aibol Festival

- SubCult Fest

- Porto Vecchio Festival

- Anguriara Fara Festival

- Associazione Khorakhanè

- Shockando Festival

- Across the University Festival

- Awaken Fest

- Bart Festival

- ASD Valsugana Calcio

