“Come rispondere ai cambiamenti: strategie e innovazioni delle imprese resilienti”, incontro a Piazzola

Al via il ciclo di incontri a Piazzola sul Brenta dedicati alla cultura industriale e al mondo dell’innovazione.

Primo appuntamento: lunedì 11 febbraio, Biblioteca Comunale di Piazzola sul Brenta

“Come rispondere ai cambiamenti: strategie e innovazioni delle imprese resilienti”

Si svolgerà lunedì 11 febbraio alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale di Piazzola sul Brenta l’incontro “Come rispondere ai cambiamenti: strategie e innovazioni delle imprese resilienti”. Il seminario, promosso dalla Camera di Commercio di Padova, aprirà un ciclo di appuntamenti e meeting dedicati alla promozione della cultura industriale nell’ambito del progetto europeo Interreg Central Europe Inducult2.0.

Con il progetto europeo InduCult2.0, tra le altre azioni, la Camera di Commercio di Padova ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comune di Piazzola sul Brenta per sperimentare una modalità innovativa per la valorizzazione dell’ex jutificio e di Piazzola come “company town”.

L’obiettivo è di qualificare l’ex jutificio come un “centro dedicato all’innovazione e alla sperimentazione imprenditoriale”, per questo, oltre ad uno sportello informativo aperto tutti i venerdì mattina e un’area espositiva che verrà realizzata prossimamente, è stato programmato un ciclo di incontri tematici, aperto dalla tavola rotonda di lunedì 11 febbraio.

Con questi incontri si vuole raccontare l’innovazione e le strategie attraverso un dialogo: da una parte le esperienze di imprenditori veneti e padovani, dall’altra gli approfondimenti e le analisi di accademici e professionisti dell’innovazione.

I seminari vogliono essere un momento di unione tra il passato e il presente delle imprese, tra gli imprenditori e il mondo delle istituzioni; un’occasione di confronto sul rapporto tra le conoscenze e l’innovazione tecnico-produttiva-organizzativa che ha permesso ad alcune aziende venete di costruirsi un profilo internazionale. Le aziende coinvolte in questo progetto sono eterogenee ed operanti in vari settori: agroalimentare, vivaismo, arredamento, meccanica, calzaturiero e sportsystem, ICT, materiali e impiantistica, culturale. Teoria e pratica insieme per promuovere la cultura industriale, che rispecchia le trasformazioni e le innovazioni in corso dell'economia industriale.

Nella tavola rotonda di apertura discuteranno di queste tematiche:

Andrea Galeota, Camera di Commercio di Padova

Giovanni Luigi Fontana, Università degli Studi di Padova

Giancarlo Corò, Università Ca’ Foscari di Venezia

Mario Volpe, Università Ca’ Foscari di Venezia

Gianni Potti, Presidente CNCT, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici

Franco Conzato, Direttore Promex

Paolo Gubitta,Università degli Studi di Padova

Paolo Masotti, Direttore Adacta

Iscrizioni: https://comerispondereaicambiamenti.eventbrite.it

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-come-rispondere-ai-cambiamenti-55958410111