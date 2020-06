Ristorante Improprio 9119: pranzi e cene immersi nel sontuoso giardino di villa da Rio

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/572023016782864/

"Vieni a deliziarti con raffinati menu degustazione di carne o di pesce in totale spensieratezza!", così si legge nella locandina pubblicata dal ristorante Improprio 9119.

Di certo dal 5 giugno l'occasione per gustare sofisticati i gustosi piatti non mancherà. Il vantaggio è quello di essere immersi nel sontuoso giardino di Villa da Rio in via Tintoretto, 18 a Roncaiette.

La sicurezza

I tavoli allestiti nel parco della Villa garantiscono privacy e distanza di sicurezza pertanto vi si può accedere senza mascherina.

Prenotazioni

Per info e prenotazioni 3458131497

