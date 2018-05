Risultati del orogramma di Tutorato Formativo al DEI

Giovedì 24 maggio alle ore 12.30 in Aula Magna A. Lepschy del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – DEI – in via Gradenigo 6b a Padova, alla presenza di Daniela Mapelli, Prorettrice alla didattica, Alessandro Paccagnella, Prorettore alle relazioni internazionali, Sandro Zampieri, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Massimiliano Barolo, Presidente della Scuola di Ingegneria, Andrea Gerosa, Referente Scientifico del Progetto, e Lorenza Da Re, Coordinatrice del Tutorato Formativo, verranno presentati i primi risultati del Tutorato e consegnati gli attestati. Saranno presenti i Tutor docenti (16), Tutor studenti (14), personale dei Servizi di Ateneo (30) che hanno preso parte al Progetto, 173 persone che hanno partecipato al TF.

Il progetto di ricerca “Progettare e valutare interventi di miglioramento della didattica per contrastare l’insuccesso formativo” ha preso il via a settembre 2017 e si è focalizzato sulla sperimentazione del Programma di Tutorato Formativo. A partire dall’a.a. 2014-15, l’Ateneo di Padova ha adattato il modello spagnolo di Tutoría formativa de carrera al proprio contesto, iniziando una sperimentazione in 3 Corsi di Laurea, il primo anno (Ingegneria Meccanica, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze Sociologiche), in 4 il secondo anno (i 3 già citati e Ingegneria Biomedica) e in 8 nel terzo anno (i 4 su citati e Astronomia, Fisica, Ottica e Optometria e Servizio Sociale). A partire dall’anno accademico 2017-18 la sperimentazione è stata estesa anche a tutti i CdS triennali del Dipartimento DEI dell’Università di Padova (Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica e Ingegneria dell’Informazione). Complessivamente, per i Corsi di Laurea coinvolti, nei primi tre anni, hanno partecipato alla sperimentazione 32 docenti, 86 studenti tutor e circa 1400 studenti. Tale strategia educativa è stata individuata a livello internazionale (Álvarez, 2002) già da studi e sperimentazioni precedenti nel contesto padovano (Da Re, 2016; Da Re, Álvarez, e Clerici, 2015) ed è risultata essere valida per l’empowerment e il potenziamento del rendimento accademico degli studenti universitari e per il contrasto del drop-out anche nel contesto universitario italiano .

Il Tutorato Formativo (Da Re, 2017, Da Re, Clerici e Álvarez, 2016) prevede incontri settimanali di circa un’ora durante i due semestri dell’anno accademico distinti in: a) Service Tutoring in cui, a cadenza mensile, i responsabili dei servizi dell’ateneo incontrano le matricole orientandoli all’utilizzo delle loro risorse e proposte (Servizio Diritto allo Studio e Tutorato, Segreterie Studenti, Segreterie Didattiche del CdS, Incontro sul metodo di studio universitario, CLA – Centro Linguistico di Ateneo, Servizio Orientamento, Relazioni internazionali, CUS – Centro Universitario Sportivo, SBA – Biblioteche, Servizio Stage e Career Service, Post Lauream e dottorati); b) Tutoring e Peer Tutoring in cui gli studenti, divisi in piccoli gruppi, lavorano sulle Soft Skills tramite l’azione di supporto e il coordinamento di un docente del Corso di studio (Tutor docente) o di uno studente degli anni successivi al primo (Tutor studente). Il Tutorato Formativo si pone alcune finalità specifiche: favorire la transizione al contesto universitario e supportare lo studente per tutto il percorso di studio; potenziare alcune competenze trasversali particolarmente utili per lo specifico corso di studio; accompagnare lo studente nella progettazione e definizione del proprio progetto formativo e professionale.

Le attività sono progettate in maniera condivisa dagli attori partecipanti secondo sei fasi strettamente interrelate: 1. Selezione: definizione dei gruppi di lavoro composti da Tutor docenti e Tutor studenti e costruzione dei gruppi di studenti partecipanti; 2. Formazione: attività di formazione al ruolo dei Tutor docenti e dei Tutor studenti; 3. Produzione: co-costruzione dei materiali di supporto alla realizzazione delle attività; 4. Realizzazione: attuazione delle attività da calendario per l’intero anno accademico; 5. Monitoraggio: osservazione, controllo e coordinamento delle attività; 6. Valutazione: soddisfazione degli utenti/attori, analisi dell’efficacia e del processo delle attività realizzate.

Contatti: Andrea Gerosa (andrea.gerosa@unipd.it) e dott.ssa Lorenza Da Re (lorenza.dare@unipd.it)