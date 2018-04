Arte&Natura, le iniziative per “Risvegli 2018. La primavera scientifica” all'Orto Botanico

Dopo le precedenti edizioni, che hanno registrato un enorme successo di pubblico, l'Orto Botanico ospita anche quest'anno il festival di primavera con laboratori didattici, conferenze scientifiche, visite guidate, concerti e spettacoli, organizzato dall'università di Padova nell'ambito del palinsesto di eventi Universa.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

Dal 27 aprile al 1 maggio uno straordinario calendario di appuntamenti di musica e teatro, laboratori, giochi, conferenze e ospiti nazionali e internazionali.

Il programma è pensato per il vasto pubblico e propone appuntamenti che vanno dallo spettacolo alla recitazione, dagli eventi culturali su cibo, popoli e piante del mondo ai laboratori per i più piccoli.

Gli eventi

NATURA CHE SUONA (workshop per tutta la famiglia, max 25 persone per turno)

Piante e suoni: i musicisti dell’ensemble Afrobeat vestono i panni insoliti di guide d’eccezione alla scoperta dei segreti degli strumenti musicali attraverso gli elementi naturali che li compongono

lunedì 30 aprile: ore 15.30 e 17

TESSERE LA NATURA (workshop per tutta la famiglia, max 30 persone per turno)

L’artista Olimpia Biasi, in mostra con Viriditas all’Orto botanico, invita i visitatori a comporre, nel corso della giornata, un unico grande collage, frutto dell’interazione tra l’artista e il pubblico. A partire da disegni ed elementi naturali dell’Orto

martedì 1 maggio: ore 10.30, 14.30, 16

L’ECO DELLA FORESTA NASCOSTA (scienza partecipata, dai 16 ai 99 anni, max 25 persone per turno) (a cura degli studenti del corso di Divulgazione naturalistica)

A metà tra lo spettacolo e il laboratorio tra scienza e recitazione. Un attore guida il pubblico indagando le misteriose relazioni che uniscono gli esseri viventi all’interno di un ambiente naturale

martedì 1 maggio: ore 11 e ore 15

Programma

TEATRO E MUSICA - Cartellone serale

ATTIVITÀ A PAGAMENTO / prenotazione consigliata

Botanica (venerdì 27 aprile, ore 21)

Teatro MPX

Il giro del mondo in 80 giorni (sabato 28 aprile, ore 21)

Auditorium Orto Botanico

Odissea (domenica 29 aprile, ore 21)

Auditorium Orto Botanico

Bill Frisell in concerto (lunedì 30 aprile, ore 21)

Auditorium Orto Botanico

TEATRO E MUSICA - Cartellone diurno

ATTIVITÀ SU PRENOTAZIONE COMPRESE NEL BIGLIETTO D’INGRESSO ALL’ORTO BOTANICO / prenotazione consigliata

Robin Hood e la foresta di Sherwood (domenica 29 aprile, ore 15)

Auditorium Orto Botanico

Angelica e le comete (lunedì 30 aprile, ore 15)

Auditorium Orto Botanico

Classica Orchestra Afrobeat e Njamy Sitson (martedì 1 maggio, ore 17)

spettacolo all’aperto nel giardino della Biodiversità

CONFERENZE AL TEATRO BOTANICO

ATTIVITÀ CON INGRESSO GRATUITO / prenotazione consigliata

LABORATORI E GIOCHI

ATTIVITÀ COMPRESE NEL BIGLIETTO D’INGRESSO ALL’ORTO BOTANICO / prenotazione consigliata

Laboratori

Le droghe dei mercanti (5-12 anni, max 20 persone per turno)

sabato 28 aprile: ore 9.30, 11, 12.30, 14.30, 16, 17.30

lunedì 30 aprile: ore 9.30, 11, 12.30

Spazio Vitale (8-18 anni, max 15 persone per turno)

sabato 28 aprile: ore 10, 11.30, 14, 16, 17.30

lunedì 30 aprile: ore 10, 11.30, 14, 16, 17.30

martedì 1 maggio: ore 10.30, 12, 14.30, 16

Erb-Attack! (4-6 anni, max 15 persone per turno)

sabato 28 aprile: ore 10.30, 12

domenica 29 aprile: ore 14.30, 16.30

lunedì 30 aprile: ore 10.30, 12, 14

Libertà di migrare, diritto di stare (4-8 anni, max 15 persone per turno)

sabato 28 e lunedì 30: ore 10.30, 12, 14, 16, 17.30

Il mio primo museo (6-12 anni, max 15 persone per turno)

sabato 28: ore 11

domenica 29: ore 15.30

lunedì 30: ore 11

La fantastica migrazione dell'Ibis Eremita (per famiglie con ragazzi fino ai 14 anni, max 15 persone)

da sabato 28 a martedì 1: ore 11, 12, 15.30, 16.30

Piccoli botanici in erba (6-12 anni, max 15 persone per turno)

sabato 28 e domenica 29: ore 14

Viaggio nel tempo (6-12 anni, max 15 persone per turno)

sabato 28: ore 15

domenica 29: ore 11

lunedì 30: ore 14.30

Le erbe dei pellegrini (5-12 anni, max 20 persone per turno)

domenica 29: ore 9.30, 11, 12.30, 15, 16.30, 18

lunedì 30: ore 15, 16.30, 18

Simbiosi (8-18 anni, max 15 persone per turno)

domenica 29: ore 10, 11.30, 14, 16, 17.30

martedì 1: ore 10, 11.30, 14, 15.30

Nuvola d'acqua e d'aria (4-8 anni, max 15 persone per turno)

domenica 29: ore 10.30, 12, 14, 16, 17.30

martedì 1: ore 10.30, 12, 14, 15.30

Giochi

Il gioco cell'orto (6-12 anni, max 15 persone divise in squadre)

dal 29 aprile al 1 maggio: dalle 10 alle 18

Reazione a catena... botanica! (dai 12 anni, per tutta la famiglia, max 10 persone divise in squadre)

sabato 28: ore 16.30, 18

Attività

Giardinieri per un giorno (per tutta la famiglia)

dal 28 al 30 aprile: dalle 10 alle 18

Meraviglie nascoste della Terra (per tutta la famiglia)

dal 28 aprile al 1 maggio: dalle 10 alle 18

Alla ricerca della frutta perduta (per tutta la famiglia)

dal 28 aprile al 1 maggio: dalle 10 alle 18

VISITE GUIDATE

Visita guidata all’Orto Botanico

dal 28 aprile al 1 maggio: ore 11, 11.30, 15, 16, 17

Visita guidata all’Erbario

sabato 28 aprile: ore 15, 16

domenica 29 aprile: ore 15, 16

Un percorso guidato a cura della biblioteca dell’Orto Botanico

sabato 28 aprile: ore 10, 10.45, 11.30, 12.15, 14, 14.45, 15.30, 16.15, 17

Ingresso

Le prenotazioni saranno disponibili da giovedì 12 aprile sul sito www.ortobotanicopd.it insieme alle informazioni su biglietti e abbonamenti.

Per l'ingresso e il costo delle singole attività visionare i singoli eventi dedicati

Attività compresa nel biglietto d'ingresso all'Orto botanico con prenotazione consigliata.

Informazioni

http://www.unipd.it/ilbo/risvegli-2018-primavera-scientifica-orto