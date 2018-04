“Angelica e le comete”, spettacolo diurno per “Risvegli 2018” all'Orto Botanico

Dopo le precedenti edizioni, che hanno registrato un enorme successo di pubblico, l'Orto Botanico ospita anche quest'anno il festival di primavera con laboratori didattici, conferenze scientifiche, visite guidate, concerti e spettacoli, organizzato dall'università di Padova nell'ambito del palinsesto di eventi Universa.

Dal 27 aprile al 1 maggio uno straordinario calendario di appuntamenti di musica e teatro, laboratori, giochi, conferenze e ospiti nazionali e internazionali.

Il programma è pensato per il vasto pubblico e propone appuntamenti che vanno dallo spettacolo alla recitazione, dagli eventi culturali su cibo, popoli e piante del mondo ai laboratori per i più piccoli.

La tradizione dell’Opera dei pupi siciliana in una messinscena contemporanea a cura del regista Alfonso Prota e del puparo Salvo Bumbello, a partire da Angelica e le comete, di Fabio Stassi. Uno spettacolo in cui scrittore e narratore si trasformano in marionette e tutto viene restituito alla verità magica e infantile di un teatrino ambulante.

TEATRO E MUSICA - Cartellone serale

ATTIVITÀ A PAGAMENTO / prenotazione consigliata

Bill Frisell in concerto (lunedì 30 aprile, ore 21)

Auditorium Orto Botanico

TEATRO E MUSICA - Cartellone diurno

ATTIVITÀ SU PRENOTAZIONE COMPRESE NEL BIGLIETTO D’INGRESSO ALL’ORTO BOTANICO / prenotazione consigliata

Robin Hood e la foresta di Sherwood (domenica 29 aprile, ore 15)

Auditorium Orto Botanico

Angelica e le comete (lunedì 30 aprile, ore 15)

Auditorium Orto Botanico

Classica Orchestra Afrobeat e Njamy Sitson (martedì 1 maggio, ore 17)

spettacolo all’aperto nel giardino della Biodiversità

CONFERENZE AL TEATRO BOTANICO

ATTIVITÀ CON INGRESSO GRATUITO / prenotazione consigliata

LABORATORI E GIOCHI

ATTIVITÀ COMPRESE NEL BIGLIETTO D’INGRESSO ALL’ORTO BOTANICO / prenotazione consigliata

Laboratori

Giochi

Attività

ARTE E NATURA

ATTIVITÀ COMPRESE NEL BIGLIETTO D’INGRESSO ALL’ORTO BOTANICO / prenotazione consigliata

Natura che suona (workshop per tutta la famiglia, max 25 persone per turno)

lunedì 30: ore 15.30 e 17

Tessere la natura (workshop per tutta la famiglia, max 30 persone per turno)

martedì 1: ore 10.30, 14.30, 16

L’eco della foresta nascosta (scienza partecipata, dai 16 ai 99 anni, max 25 persone per turno)

martedì 1: ore 11 e ore 15

VISITE GUIDATE

Visita guidata all’Orto Botanico

dal 28 aprile al 1 maggio: ore 11, 11.30, 15, 16, 17

Visita guidata all’Erbario

sabato 28 aprile: ore 15, 16

domenica 29 aprile: ore 15, 16

Un percorso guidato a cura della biblioteca dell’Orto Botanico

sabato 28 aprile: ore 10, 10.45, 11.30, 12.15, 14, 14.45, 15.30, 16.15, 17

Ingresso

Le prenotazioni saranno disponibili da giovedì 12 aprile sul sito www.ortobotanicopd.it insieme alle informazioni su biglietti e abbonamenti.

Per l'ingresso e il costo delle singole attività visionare i singoli eventi dedicati

Attività compresa nel biglietto d'ingresso all'Orto botanico con prenotazione consigliata.

Informazioni

http://www.unipd.it/ilbo/risvegli-2018-primavera-scientifica-orto

