"Risvegli 2020", la primavera scientifica in Orto botanico: tutte le iniziative in programma online

Cambia forma, quest’anno, la quinta edizione di Risvegli: il festival che l’Orto botanico dell’Università di Padova dedica alla curiosità e alla scienza. Dopo aver registrato l’anno scorso più di diecimila visitatori e decine di ospiti dall’Italia e dal mondo, la primavera scientifica dell’Orto botanico diventa digitale.

Scarica il programma completo

«Questa primavera Risvegli offrirà un percorso a tappe, scandite dai ritmi di una pandemia che ci ha costretto a rimodulare le nostre vite e ad affrontare la fragilità umana e planetaria - dice Annalisa Oboe, prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere -. La prima tappa, che coincide con quella che ci auguriamo sia la fine del lockdown dovuto al diffondersi del Covid19, porta le splendide fioriture dell’Orto botanico direttamente nelle nostre case e diventa un’occasione scientifica e culturale nuova per la nostra comunità accademica, per la città e per le famiglie, che ancora vivono giorni di isolamento sociale e limitazione della mobilità».

Appuntamenti online

Con l’edizione 2020 della manifestazione, l’orto botanico dell’università di Padova (www.ortobotanicopd.it) si apre a nuove forme di comunicazione e condivisione dei saperi. Attraverso i propri canali YouTube e Facebook proporrà appuntamenti online dedicati al tema della salute delle piante e del Pianeta all’interno del palinsesto culturale Universa.

Scarica la locandina di Risvegli 2020

In attesa del vero risveglio

‘Quali risvegli?’ è la domanda che guida il primo momento di questo percorso primaverile-estivo, che con un cartellone ricco di appuntamenti in digitale e tanti protagonisti del mondo della scienza e della cultura, comincia a chiedersi come saranno i nuovi risvegli del pianeta e a dare alcune risposte. Si pone dunque come invito a un dialogo che le tecnologie ci aiutano a rendere aperto e condiviso e che continuerà fino al vero ‘risveglio’, che festeggeremo insieme quando potremo finalmente ritornare a vivere il nostro Orto, a sentire i profumi dei fiori e ad apprezzare l’erba sotto i nostri piedi.

Il programma

Dal 30 aprile al 3 maggio a parlare di crisi e rinascite, di resilienza e di ecologia, ci saranno l’antropologo e premio Pulitzer Jared Diamond, in dialogo con Telmo Pievani, lo scrittore Paolo Giordano, il giornalista Andrea Vico, il botanico Renato Bruni, il patologo vegetale Lucio Montecchio, il ricercatore e autore Giorgio Vacchiano e ancora gli esperti Francesco Ferrini, Davide Pettenella, Lorenzo Ciccarese e i poeti Franco Arminio, Patrizia Valduga, Valerio Magrelli e Mariangela Gualtieri.

Le video interviste e molto altro

Ai loro interventi si affiancheranno le prime video interviste della rubrica Voci dall’Orto, con la partecipazione del prefetto dell’Orto Barbara Baldan e tre attività per giovani e giovanissimi e per le loro famiglie. In programma un divertente quiz in diretta sui viaggi delle piante, in compagnia di Andrea Vico e Telmo Pievani, un laboratorio per creare i colori della natura e un cartoon originale, nato dalla collaborazione dell’Orto botanico di Padova con il Gruppo Alcuni.

Dove si può seguire il festival

Tutti i contenuti saranno trasmessi in prima visione o in diretta, attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook dell’Orto botanico.

Info web

Programma e informazioni: www.ortobotanicopd.it

http://www.ortobotanicopd.it/it/risvegli-2020