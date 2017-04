"Risvegli. Primavera scientifica in Orto botanico", tutti gli appuntamenti

Da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio si terrà in Orto Botanico il Festival primaverile di comunicazione delle scienze organizzato nell'ambito del palinsesto di eventi "Universa".

Oltre a laboratori per le famiglie, incontri, reading, esibizioni musicali, teatrali e di cucina, sono in programma visite al Museo botanico e passeggiate con accompagnamento musicale.

PER IL PROGRAMMA COMPLETO E TUTTE LE INFO http://www.ortobotanicopd.it/

TEATRO E MUSICA

INCONTRI E READING

SHOOWCOOKING

LABORATORI, GIOCHI E ATTIVITÀ

Sabato 29 aprile - ore 10, 11, 15 e 16

Il gioco delle foreste (per tutta la famiglia)

Gli esperti di FSC Italia guidano i visitatori alla scoperta delle minacce per le foreste del Pianeta e sfidano il pubblico in un gioco per tutta la famiglia.

Sabato 29 aprile - ore 16 e domenica 30 aprile - ore 15 e 17

Caccia al tesoro. Il mistero del tesoro istinto (età 8-12) - a cura di PLanCK!

Una sfida a squadre con enigmi e prove da veri mini-scienziati per capire cosa minaccia davvero le specie animali e vegetali. E imparare a difenderli!

Sabato 29 e domenica 30 aprile - ore 17

Le piante senza nome: una favola

La storia di Rico, un bambino che viene da lontano, e di un giardiniere che realizza il suo sogno attraversa i viali dell’Orto antico, in una favola per tutta la famiglia.

Domenica 30 aprile - ore 10.30

Mini-reporter, alla scoperta della Natura (età 8-12) - a cura di PLanCK!, in collaborazione con Prime Pagine

I ragazzi, armati di carta e penna, sono impegnati in un’indagine giornalistica sulle estinzioni di animali e vegetali. Un vero rompicapo per i nostri mini-reporter alle prese con una vera redazione giornalistica.

Domenica 30 aprile - ore 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30

L’Arcimboldo della biodiversità (età 5-10)

La Natura è Arte. Semi, radici e foglie spiegano la biodiversità ai più piccoli e sono le basi per la creazione di una vera e propria opera d’arte.

Sabato 29 aprile - dalle 10 alle 18

Il mondo delle piante

Giardinieri e botanici illustrano i segreti della cura dell’Orto antico, delle piante medicinali e acquatiche, delle orchidee e delle piante insettivore.

Sabato 29 e domenica 30 aprile - dalle 10-18

Quanta biodiversità c’è in una goccia d’acqua

Al microscopio, con un vetrino e un contagocce per esplorare quanta vita e quanta biodiversità, vegetale e animale c’è in una semplice goccia d’acqua.