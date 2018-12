Risveglia il talento che c'è in te: incontri sul progetto lavorativo a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Ritornano i percorsi "Risveglia il talento che c'è in te!". 3 incontri per realizzare il tuo progetto lavorativo.

Il percorso formativo, col patrocinio del Comune di Padova, si propone di sviluppare abilità e competenze indispensabili per entrare o rientrare nel mondo del lavoro, per realizzare il proprio progetto lavorativo e per migliorare la propria autostima.

I temi trattati durante i 3 incontri riguarderanno:

1) Sviluppo dell'autostima e dei talenti

2) Sviluppo delle competenze e realizzazione del tuo lavoro

3) Come muoversi nel mondo che cambia: utilizzo dei Social Network per la ricerca attiva del lavoro, opportunità di offerte di lavoro e di formazione.

Gli incontri si terranno il 23, 30 gennaio e 6 febbraio dalle 15 alle 17.30 a Padova presso il Centro per l'Impiego, Sottopassaggio M. Saggin n.5. Per partecipare è necessario fare la tessera di iscrizione a Padovaiuta. Il workshop richiede un contributo di 20 euro.

Per iscriverti compila il form sul nostro sito https://padovaiuta.jimdo.com/area-lavoro/ oppure contatta 349-8010818 (Rossella), o scrivici alla nostra mail associazione.padovaiuta@gmail.com o alla pagina Facebook https://www.facebook.com/padovaiuta/.