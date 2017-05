"Risveglia il talento che c'è in te", corso su donne e mondo del lavoro a Padova

L'associazione di volontariato Padovaiuta nel corso della sua attività di aiuto ha incontrato donne che si trovano in situazioni di disagio personale e familiare, poiché vivono stati di dipendenza affettiva ed economica nelle relazioni e manifestano un forte desiderio di entrare o reinserirsi nel mondo del lavoro.

L'attuale crisi economica in Italia, l'aumento delle separazioni e della disoccupazione, hanno lasciato improvvisamente numerose famiglie, ancor più se monoparentali, prive di reddito e le donne spesso si fanno portavoci di questo disagio, esprimendo la necessità di trovare un impiego e un'autonomia lavorativa spesso dopo un periodo di inattività prolungato, dedicato all'accudimento della prole, chiedono di rientrare nel mondo del lavoro così da poter essere di supporto ai bisogni della famiglia.

Per far fronte al numero elevato di queste richieste, l'associazione ha pensato di superare la logica di tipo assistenzialistico che prevede l'ascolto, l'accoglienza e il sostegno di queste problematiche, lavorando anche nell'ottica di creare percorsi verso una consapevolezza di risorse e talenti delle donne, per recuperare competenze e fiducia e offrendo reali opportunità per la realizzazione lavorativa e personale esistenti sul territorio.

Questo è lo scopo del percorso motivazionale "Risveglia il talento che c'è in te", il corso in programma dal 25 maggio al 7 giugno, distribuito in tre incontri.

IL CORSO

Il percorso prevede un lavoro di gruppo guidato da esperti, che si propone in tre incontri di accompagnare le donne a entrare nel mondo del lavoro attraverso un intervento volto a migliorare l'autostima ad allenare una piena espressione della propria creatività insieme alla valorizzazione delle proprie competenze e la conoscenza del mercato del lavoro.

Tutto ciò attraverso la messa in rete delle donne con le agenzie che si occupano di inserimento lavorativo e creando reali opportunità di contatto con il mondo del lavoro.

Oggi il corso è alla sua terza edizione, sono state numerose le donne che vi hanno aderito, in particolare in età compresa tra i 30 e i 55 anni, sposate con figli e con residenza a Padova o comuni limitrofi.

Le donne partecipanti erano in prevalenza disoccupate a causa di licenziamento o della necessità di cambiare impiego.

DETTAGLI

Durante il percorso (tre incontri) verranno trattati i seguenti argomenti:

• 25 maggio: LO SVILUPPO DELLA PERSONA, autostima e talenti

• 29 maggio: LA CREATIVITÀ, come svilupparla

• 7 giugno: L’ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, web marketing, costruzione del proprio sito internet, Facebook e i suoi strumenti di marketing

Quando: 25 maggio, 29 maggio, 7 giugno, dalle ore 15 alle 17.30.

Dove: Centro per l’Impiego, sottopassaggio M. Saggin, 5 – Padova (piazza Zanellato)

COSTO

30 euro

ISCRIZIONE

Compilare il form al sito https:// padovaiuta.jimdo.com/

INFORMAZIONI

Associazione Padovaiuta - Cecilia Treccalli e Michela Fridegotto

www.facebook.com/PADOVAIUTA/?ref=aymt_homepage_panel

348.7376177 - 335.6603460