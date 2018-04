"Risveglia il talento che c’è in te", presentazione del corso di formazione

Riprende il laboratorio "Risveglia il talento che c’è in te". Un corso che aiuta a conoscere i propri talenti e a svilupparli per un futuro inserimento lavorativo. L'8 maggio dalle 18 alle 20.30, primo incontro alla Sala Caduti di Nassiriya in piazza Capitaniato.

Il percorso è un laboratorio diviso in tre incontri, in programma l'8-15-22 maggio.

Non sono richieste competenze particolari per partecipare.

Informazioni

PadovAiuta

348.7376177