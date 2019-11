Riitiro residenziale a Borghetto di Villa Ferina "Brillando di luce propria"

«Portiamo nel cuore un cristallo trasparente e puro che non teme di brillare per la sua Bellezza. Portiamo negli occhi una visione che non si nasconde al giudizio o all’indifferenza di molti. Sosteniamo, impeccabili, l’essenza che incarniamo, fiere, oneste, degne come la Terra fiorita. È giunto il momento, donne, di riconoscere il nostro Potere personale, di creare alleanze tra noi, di trasformare le vecchie credenze in nuovi scenari possibili ove ognuna proclami con fermezza il proprio diritto di vivere in pienezza e libertà nel proprio corpo di donna. È giunto il momento di condividere in cerchi aperti la saggezza della coscienza femminile che restituirà dignità alla madre Terra e umanità alle future generazioni».

Date: 7–8 Dicembre 2019

Sabato: dalle 10 alle 18

Domenica: dalle 10 alle 17

Sede: Borghetto di Villa Ferina via Cà Mariani, n. 1187, Vò-Colli Euganei (Padova)

Sabato 7 Dicembre 2019 - Durante la giornata condivideremo gli insegnamenti e le pratiche di tradizione delle donne medicina mirati a perseguire i propri intenti, ad affermare i propri talenti e ad onorare con amore il territorio del nostro corpo come un tempio.

Domenica 8 dicembre 2019 - La cerimonia del Xocolatl, il Sacro Cacao, in cerchio per collegarci alla fonte del cuore e trasformare le nostre emozioni in canto.

Nel pomeriggio cerchio di condivisione e cerimonia di chiusura.

Per vivere appieno l’esperienza, è consigliato pernottare. Solo 15 posti letto. Pernottamento: 25 euro compresa colazione, camera doppia o condivisa. Pasti: i pasti saranno Bio e vegetariani tuttavia è possibile portarsi il cibo a sacco.

Pacchetti:

210 euro Contributo delle due giornate complete di pasti, escluso il pernottamento.

160 euro Contributo delle due giornate esclusi i pasti e il pernottamento.

Earlybird: 190 euro per chi si iscrive entro 31 Ottobre, contributo per le due giornate compresi pasti, senza pernottamento.

Se ci sono necessità specifiche si può partecipare senza alloggiare. Iscrizione obbligatoria tramite versamento, entro il 25 Novembre 2019. Per informazioni ed iscrizioni Norah tel. 329/3247562, mail: eventosophia@gmail.com

Il Workshop e la cerimonia saranno condotti da Alessandra Comneno.

Informazioni e cotatti

Evento organizzato in collaborazione da Sophia-Donne che Ispirano e Alessandra Chakaruna.

Web: www.SophiaItaly.com

- www.laviasalka.it