"A ritmo di touch. Tra tatto e contatto", convegno su scuola e tecnologie a Rubano

"A ritmo di touch. Tra tatto e contatto" è il titolo del terzo convegno interdisciplinare promosso e organizzato da Messaggero di sant’Antonio e Ufficio di Pastorale dell’Educazione e della Scuola della Diocesi di Padova, che si terrà venerdì 8 e sabato 9 settembre a Sarmeola di Rubano.

La sede, a causa della grande affluenza di pubblico, sarà duplice: 750 iscritti troveranno posto nell’auditorium dell’Opera della Provvidenza Sant’Antonio a Sarmeola e 180 nel vicino auditorium di Casa Madre Teresa di Calcutta, collegato in videoconferenza.

CONTENUTI

Insegnanti, educatori, formatori si confronteranno con domande che agitano i contesti scolastici e formativi di vario tipo: come si stanno trasformando le relazioni con i nuovi supporti digitali? La tecnologia ha cambiato solo le modalità e gli strumenti o sta modificando anche i sistemi relazionali? Come costruire un dialogo intergenerazionale a partire dai nuovi linguaggi? Come le nuove tecnologie incidono nei processi di apprendimento e nelle proposte educative? Interazione o relazione ai tempi della rete?

Pedagogisti, psicologi, esperti di comunicazione e di linguaggi e teologi aiuteranno in particolare insegnanti, dirigenti scolastici ed educatori ad affrontare queste domande in un confronto a più voci, a partire dal dato della “persona” nella sua dimensione ontologica relazionale e dalle potenzialità che l’uso corretto dei nuovi media dischiude.

PROGRAMMA

venerdì 8 settembre

ore 9

La Parola senza copyright - della teologa e pastora battista Lidia Maggi

Francesco e il lupo. Relazione neanche tanto virtuale - di padre Fabio Scarsato, direttore del Messaggero di sant’Antonio; affronterà il tema comunicativo-relazionale riflettendo su uno dei fioretti di san Francesco più noti, per imparare a mettersi fisicamente in gioco

dalle ore 14.15

Giovani e adulti nell’agorà mediatica: un incontro possibile - Domenico Simeone, dell’Università Cattolica di Milano

L’uso del web nell’infanzia e nell’adolescenza: rischi e risorse - Alessio Vieno, psicologo dell’ateneo patavino, entrerà nelle problematiche connesse alla rete

C’era una volta un bambino: le relazioni educative con i nativi digitali - lo psichiatra Luigi Gallimberti sonderà le conseguenze sul piano relazionale

Una buona comunicazione a ritmo di touch - chiuderà il pomeriggio il giornalista e scrittore Gianni Riotta

dalle ore 21

La prima giornata di convegno avrà, per chi lo desidera, un momento artistico nella chiesa di Santa Maria in Vanzo (chiesa del seminario vescovile, in via del Seminario, 29 a Padova) con un momento musicale con giovani talenti, dal titolo Oltre il multimediale: arte e musica, accompagnato dalla presentazione di Andrea Nante, direttore del Museo Diocesano di Padova.

sabato 9 settembre

ore 9

Un vescovo di fronte al web - il vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla narra dalla sua esperienza il contesto della rete

Scuola digitale: le opportunità della media education - Pier Cesare Rivoltella, docente di Tecnologie dell’istruzione e apprendimento alla Cattolica di Milano

Il cinema racconta le nuove logiche comunicative - sarà poi la volta del linguaggio cinematografico con Arianna Prevedello, esperta di cinema e responsabile della comunicazione di ACEC (Associazione cattolica esercenti cinema)

Un percorso multimediale per educare alla relazione - Francesco e Sergio Manfio, fondatori del Gruppo Alcuni, specialisti in animazione

Le conclusioni saranno affidate a don Lorenzo Celi, direttore dell’Ufficio di Pastorale dell’Educazione e della Scuola della Diocesi di Padova

PARTECIPAZIONE

Iscrizione obbligatoria

I materiali del convegno saranno disponibili sul sito http://www. messaggerosantantonio.it/it/ materiali-ritmo-di-touch

Gallery